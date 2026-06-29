Quito suspende medida que restringe circulación vehículos durante partido Ecuador-México

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Quito, 29 jun (EFE).- La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de la capital ecuatoriana, Quito, informó de que la tarde del martes se suspenderá la medida de restricción de circulación de vehículos conocida como ‘Pico y Placa’, con motivo del partido que disputará la selección ecuatoriana contra México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La suspensión de la medida regirá entre las 16:00 hora local (21:00 GMT) y las 20:00 (01:00 GMT del miércoles) para los vehículos con placas terminadas en 3 y 4.

Ello a fin de facilitar la movilidad de los ciudadanos durante la jornada deportiva y contribuir a un mejor flujo vehicular en los desplazamientos hacia los diferentes puntos de reunión donde se seguirá el encuentro, indicó la AMT en un comunicado.

Además, recomendó planificar los desplazamientos con anticipación y utilizar medios de transporte alternativos cuando sea posible, con el fin de reducir la congestión vehicular en los principales corredores del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).

El partido se jugará a las 20:00 local de Ecuador, país que el pasado jueves, cuando su selección venció ganó 2-1 a Alemania, reportó una gran congestión de vehículos por los festejos que se desataron en distintos lugares, especialmente, en Quito.

Tras ese triunfo, el presidente del país, Daniel Noboa, decretó festivo nacional el día viernes 26 de junio.

El ‘Pico y Placa’ determina la restricción de circulación de vehículos, una vez por semana, dependiendo del último número de su placa en horarios de 06:00 (11:00 GMT) a 09:30 (14:30 GMT) y de 16:00 a 20:00 de lunes a viernes. EFE

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