Récord con 12 millones de visitantes en los monumentos nacionales franceses en 2025

París, 31 dic (EFE).- El centenar de monumentos nacionales franceses gestionados por el estatal Centro de los Monumentos Nacionales (CMN) recibieron el pasado año por primera vez una cifra récord de 12 millones de visitantes, encabezados por el Arco de Triunfo de París y la Abadía del Monte de Saint Michel, en Normandía.

En un comunicado publicado este miércoles, el CMN destacó que este nuevo pico se consiguió después de dos años consecutivos en los que se superó el listón de los 11 millones.

Entre los cuatro que recibieron más de un millón de visitantes, además del Arco de Triunfo (1.852.271) y la Abadía del Monte de Saint Michel (1.627.042), estaban la Sainte Chapelle (1.333.286) y el Panteón (1.117.705), los dos últimos igualmente en París.

Les seguían la Conciergerie que forma parte del complejo histórico del Palacio de Justicia de París (773.303), el castillo y las murallas de Carcasona (616.012), el Hôtel de la Marine (348.299), el castillo de Angers (322.495) y el castillo de Azay-le-Rideau (320.786).

La torre Eiffel, gestionado mediante concesión del municipio de París, no forma parte de la lista de monumentos bajo la tutela del CMN.EFE

