Récord de inversión extranjera en México con 23.591 millones en el primer trimestre

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Ciudad de México, 25 may (EFE).- México alcanzó un récord de 23.591 millones de dólares (20.261 millones de euros) de inversión extranjera directa (IED) en el primer trimestre de 2026, consolidando así una tendencia de crecimiento desde el año 2020 en periodos similares, informó este lunes el Ministerio de Economía.

“Esto significa, contra lo que quizás muchos esperaban, que tenemos un crecimiento del 10,4 % respecto al primer trimestre de 2025″, destacó en conferencia de prensa el titular de la cartera, Marcelo Ebrard.

La reinversión de utilidades registrada en el primer trimestre aumentó un 33,5 %, hasta los 22.222 millones de dólares; mientras que las nuevas inversiones crecieron un 7,5 % hasta los 1.705 millones de dólares.

Estados Unidos es el país de donde proviene mayormente la inversión, con 10.210 millones de dólares (un 23,3 % de aumento); seguido de España, con 3.804 millones de dólares (un 18,5 % más); Australia, con 1.446 millones de dólares (un 19,6 % más); Japón, con 985 millones (un 31,5 % más), y Canadá, con 894 millones (un 12,1 % más).

Estados Unidos invirtió principalmente en software, hoteles, dispositivos médicos, plataformas digitales, industria automotriz y banca múltiple, mientras que España lo hizo en banca múltiple, plantas generadoras de energías, hoteles y comercio al pormenor; Australia, en autopistas y minerías; Japón en autos y autopartes y Canadá en fondos de inversión, alquiler de vehículos y gasoductos.

México alcanzó 40.871 millones de dólares en inversiones al cierre de 2025, en buena medida gracias al llamado ‘Plan México’ presentado en abril del año pasado por el Gobierno con el objetivo de articular inversión privada con desarrollo social y sustentabilidad. EFE

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