Récord de llegada de migrantes a las costas británicas en un día en 2026

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Las autoridades británicas registraron el miércoles la llegada de 752 migrantes tras atravesar el canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones, una cifra récord en un solo día en 2026, informó este jueves el Ministerio de Interior.

El anuncio del gobierno británico llegó poco después de que las autoridades franceses comunicaran que cuatro migrantes murieron en ese canal intentando llegar a Reino Unido.

Catorce personas han perdido la vida desde inicios de año en esta ruta, según un conteo de AFP en base a fuentes oficiales. En 2025, fueron al menos 29.

De las últimas cuatro víctimas, tres aparecieron en una pequeña embarcación cerca del puerto de Dunkerque (noroeste de Francia), a primera hora del jueves, indicaron las autoridades galas.

Otra embarcación se hundió el miércoles por la noche frente a la localidad costera de Hardelot, también en el noroeste, lo que provocó la muerte de un hombre, añadieron las autoridades.

Además, los servicios de rescate se hicieron cargo de otras seis personas, entre ellas un bebé de un año, y las fuerzas de seguridad «neutralizaron» la embarcación, agregaron.

Londres y París firmaron en abril un nuevo acuerdo trienal destinado a frenar estas travesías irregulares del canal de la Mancha, uno de los más transitados del mundo.

Pero pese a la presión de las autoridades, los migrantes continúan utilizado esta peligrosa ruta a bordo de precarias embarcaciones con la esperanza de una vida mejor.

Las 752 personas que desembarcaron el miércoles en suelo británico realizaron la peligrosa travesía a bordo de nueve pequeñas embarcaciones.

El anterior récord de este año en un solo día era de 710 personas, el pasado 15 de junio. El máximo histórico hasta ahora corresponde a principios de septiembre de 2022, con 1.305.

Desde principios de año, 14.128 personas han llegado a Reino Unido en pequeñas embarcaciones, una cifra que supone un descenso del 42% respecto al mismo periodo del año pasado.

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