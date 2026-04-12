Récord de participación en Hungría, donde el rival de Orbán se declaró «cautelosamente optimista»

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El candidato opositor, Péter Magyar, se declaró «cautelosamente optimista» tras el cierre de las urnas en Hungría este domingo, en unos comicios marcados por un récord de participación que podría perjudicar al primer ministro, Viktor Orbán.

Los 7,5 millones de electores en el país, así como los más de 500.000 registrados en el extranjero, pudieron elegir entre cinco partidos, en un sistema electoral mayoritario mixto muy favorable al partido de Orbán, Fidesz (Unión Cívica Húngara), que lleva 16 años en el gobierno.

Orbán, de 62 años, se ha convertido en una referencia de la ultraderecha internacional, tanto dentro como fuera de Europa por sus posturas contrarias a la inmigración y su oposición a los derechos LGTBQ y su rechazo al continuo apoyo de los occidentales a Ucrania en su guerra contra Rusia.

Los locales de votación cerraron a las 19H00 hora local (1700 GMT) y media hora antes, la participación ya era de 77,8%, un nivel por encima de la tasa máxima de participación de 70,5% registrada en las elecciones de 2002.

Los sondeos de institutos independientes predicen una amplia victoria del partido de oposición Tisza, de Magyar, de 45 años, que en dos años ha logrado construir un movimiento capaz de hacer sombra al primer ministro, cuya popularidad cayó debido a la ralentización de la economía.

Los analistas proyectan que la alta participación puede beneficiar a la oposición.

En base a las últimas encuestas, «los datos de participación e informaciones que recibimos, somos optimistas, o más bien cautelosamente optimistas», declaró Magyar.

Se espera que los primeros resultados se den a conocer este domingo, pero si la contienda es muy reñida, es posible que no se declare un ganador hasta que concluya el recuento total de votos el próximo sábado, según la Comisión Electoral.

– «Llena de esperanza» –

Entre los partidarios de Magyar reunidos en Budapest en un ambiente festivo también hay optimismo.

«Estoy muy emocionada. Vine a este evento llena de esperanza (…) Soy optimista respecto al cambio», declaró a la AFP Orsolya Rozgonyi, una ejecutiva de recursos humanos de 28 años.

El candidato afirmó al votar en Budapest que estos comicios son una elección «entre el Este y Occidente, entre la propaganda y un debate público honesto, entre la corrupción y una vida pública íntegra».

Orbán ha convertido este país de 9,5 millones de habitantes en un modelo de democracia antiliberal.

Entre los dirigentes de la UE, es una excepción por su cercanía al presidente ruso Vladimir Putin, y ha criticado las sanciones del bloque contra Rusia desde que este país invadió Ucrania en 2022.

Por su parte, las instituciones próximas al poder prevén una victoria de la coalición Fidesz-KDNP de Orbán, que aspira a un quinto mandato consecutivo.

«En base a nuestros propios sondeos podemos decir que los partidos de gobierno tienen una posibilidad realista de obtener los 100 escaños necesarios para formar una mayoría», declaró después del cierre de las urnas, Gergely Gulyas, jefe de gabinete de Orbán.

Los signos de nerviosismo son palpables en las filas del partido oficialista Fidesz, que ha recibido el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump.

«Afortunadamente, tenemos muchos amigos en el mundo. De América a China, pasando por Rusia y el mundo turco», declaró Orbán, tras votar, y dijo que no permitirá que Bruselas «prive» a Hungría de «su futuro y su soberanía».

Maria Toth, ama de casa de 31 años y con dos hijos, declaró tras votar en la capital Budapest que cree que es «una elección decisiva para Hungría».

«Tengo la impresión de que Hungría está asediada por todas partes y que grandes potencias como Bruselas intentan dictar nuestro modo de vida. Si él pierde, me preocupa el futuro de mis hijos», añadió.

– «Ninguna irregularidad» –

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, visitó Budapest esta semana para apoyar a Orbán y criticar la injerencia de los «burócratas de Bruselas».

El propio Trump multiplicó los mensajes el viernes, prometiendo poner la «potencia económica» de Estados Unidos al servicio de Orbán, que encarna la lucha contra la inmigración y la defensa de la «civilización occidental».

Aunque la UE ha evitado expresarse abiertamente, «la mayoría de los Estados miembros estarán más bien felices de deshacerse» del líder nacionalista, afirma un diplomático europeo.

Orbán choca a menudo con los otros 26 Estados miembros. Bruselas lo acusa de socavar el Estado de derecho y ha congelado miles de millones de euros en fondos.

Durante la campaña, Orbán prometió proseguir su represión contra las «falsas organizaciones de la sociedad civil, los periodistas vendidos, los jueces y los políticos».

Orbán también se presenta como un baluarte contra Ucrania, a la que acusa de querer arrastrar a los húngaros a la guerra.

En un tono muy distinto, Magyar, que recorre Hungría sin descanso desde febrero, se ha comprometido a mejorar los servicios públicos, en particular en la salud y la educación.

La oposición teme que Orbán pueda desconocer los resultados pero Gulyas afirmó que por el momento, no ve «ninguna irregularidad que pudiera poner en duda el resultado final».

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