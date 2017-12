Derechos de autor

'Redentor del Mundo' rompe récords de ventas 16 de noviembre de 2017 - 16:43 Obra de Leonardo da Vinci subastada por la cifra récord de 450 millones de dólares, procede de una colección en medio de disputa legal que involucra al comerciante suizo de arte Yves Bouvier. ‘Salvator Mundi’ (Salvador del Mundo) es la única de las 20 pinturas del artista italiano del Renacimiento en manos privadas. Representa a un Cristo que sostiene un globo de cristal en la mano izquierda mientras bendice con la diestra. Alguna vez propiedad de Carlos I de Inglaterra, el óleo desapareció por espacio de casi dos siglos y fue subastado el miércoles (15.11) por Christie's. La suma pagada, 450 millones de dólares, representa más del doble de la cantidad desembolsada hasta ahora por una obra de arte en una subasta. La pintura fue vendida por el multimillonario Dmitry Rybolovlev, quien aseguró haberla comprado a Bouvier en 2013 por 127.5 millones de dólares. El comerciante suizo habría pagado alrededor de 50 millones de francos menos al adquirirla en la casa de subastas Sotheby's ese mismo año. Las operaciones mercantiles entre el millonario ruso y el comerciante suizo, que incluyen la pintura de Da Vinci y otras obras, condujeron a una batalla legal. El primero acusa a Bouvier de “estafarlo” con alrededor de mil millones de francos al pedirle un precio excesivo por las obras de arte. El suizo rechaza las acusaciones con el argumento de que Rybolovlev era libre de decidir si quería o no pagar el precio solicitado. Los diarios suizos informaron en octubre que la disputa legal había obligado a Bouvier a vender su empresa de almacenamiento y transporte de arte, ‘Natural Le Coultre’, que empleaba ‘Freeports’ en Ginebra (bodegas en una zona libre de impuestos) al grupo francés ‘André Chenue’. 'Salvator Mundi' data de alrededor del 1500. Fue propiedad del rey Carlos I de Inglaterra a mediados del siglo XVII y fue subastado por el hijo del duque de Buckingham en 1763. Luego desapareció hasta 1900, cuando fue adquirido por un coleccionista británico La pintura fue vendida de nuevo en 1958. En 2005, de nueva cuenta, el cuadro fue puesto en venta y adquirido, muy deteriorado, por un consorcio de comerciantes de arte que pagó por él menos de 10 000 dólares. Los marchantes de arte restauraron la pintura y documentaron su autenticidad como una obra de Leonardo.