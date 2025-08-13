Récords de temperaturas previstos este miércoles en el valle del Ródano en Francia

The Swiss voice in the world since 1935

París, 13 ago (EFE).- Los servicios meteorológicos franceses prevén posibles récords anuales de temperaturas este miércoles, por encima de los 40 grados, en los valles del Ródano y del Isère, en torno a las ciudades de Lyon y de Grenoble, en un día en que el calor va a dar un ligero y breve respiro al suroeste del país.

Las temperaturas van a subir en este sexto día consecutivo de ola de calor en Francia en el noreste, con picos que se esperan de 40 grados en Borgoña y de 35-36 grados en París.

Météo France indica que la intensidad de la canícula va a ser máxima, similar a la del martes, en los valles del Ródano y del Isère, donde se alcanzaron por ejemplo los 39,5 grados en Lyon o los 40,2 grados en Montélimar.

Más al sur, el termómetro subió el martes hasta los 42,9 grados en Saint Laurent du Pape y hasta los 42,4 grados en Carcasona, en la región de Toulouse, donde este miércoles como en todo el suroeste se esperan temperaturas inferiores por lo general a los 35 grados y el paso de algunas tormentas.

En conjunto, cinco del centenar de departamentos de Francia están en vigilancia roja y otros 68 en vigilancia naranja, la inmensa mayoría por la canícula y 12 por las tormentas.

Para el jueves, y después de una noche calurosa con temperaturas que no van a bajar de los 20 grados en el este de Francia y en la fachada mediterránea, Météo France anticipa una ligera atenuación del calor en el norte y el este, pero el termómetro seguirá subiendo hasta los 35-38 grados en el suroeste e incluso localmente más todavía en la región de Occitania (Toulouse).

También un nuevo pico de canícula durante el fin de semana, en particular el viernes y el sábado, cuando se volverán a alcanzar los 40 grados en el suroeste, donde esta ola de calor -subraya- va a ser «comparable» a la histórica de 2003. EFE

