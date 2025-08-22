Réplicas de 5,1 y 5 siguen al sismo de 7,5 registrado entre la Antártida y Chile
Redacción América, 22 ago (EFE).- El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha registrado dos réplicas de 5,1 y 5 tras el terremoto de magnitud 7,5 que se produjo a las 22.16 hora local (02.16 GMT del viernes) en el pasaje de Drake, en las aguas entre la Antártida y el Cabo de Hornos, en el extremo sur de Chile.
El primer sismo se registró a una profundidad de 10,8 kilómetros y los dos sucesivos a 10 km, el de 5,1 a las 03.17 GMT y el segundo a las 05.18.
El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile lanzó una alerta en su cuenta de X por el temblor, con epicentro a 258 kilómetros al noroeste de la Base Frei en la Antártida chilena, aunque la magnitud registrada por la entidad fue de 7,6 en la escala de Richter.
El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) de Chile emitió una amenaza de tsunami menor para las costas de la Antártida chilena y puso el territorio bajo estado de «precaución», con oleaje que podría llegar a las bases Prat y O’Higgins.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) recomendó «abandonar las playas, orillas rocosas, humedales, estuarios, desembocaduras de ríos, paseos costeros peatonales, marinas, costaneras vehiculares, caletas, puertos y muelles en el territorio Antártico Nacional». EFE
ame-mrs/jrh/enb/nam/ess
(foto)