Río acoge la conferencia sobre el sida con la financiación en el centro del debate

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Río de Janeiro, 25 jul (EFE).- Río de Janeiro acoge a partir de este lunes la vigésima sexta edición de la Conferencia Internacional sobre el Sida, en un momento crítico por la escasez de financiación y el deterioro del compromiso mundial para erradicar la enfermedad como amenaza para la salud pública antes de 2030.

El evento reunirá hasta el 31 de julio a científicos, autoridades, activistas y organizaciones sociales que buscarán «repensar, reconstruir y avanzar juntos», pese a las restricciones que se viven tras el vacío que ha dejado el retiro de los fondos de cooperación, sobre todo el estadounidense.

El tema será el eje central del informe que se presentará este lunes antes de la apertura oficial del evento, en el cual ONUSIDA actualizará la situación de la epidemia en el mundo y analizará el impacto que tuvieron en 2025 los recortes financieros.

Según la Sociedad Internacional del Sida (IAS, por sus siglas en inglés), organizadora del evento, durante más de cuatro décadas el progreso científico transformó el VIH en una enfermedad controlable con acceso al tratamiento, reduciendo muertes y nuevos contagios de forma significativa.

Sin embargo, los datos recientes de la Agencia de la ONU contra el sida (ONUSIDA) muestran un estancamiento, con millones de personas que siguen sin recibir medicamentos, en medio de barreras como la discriminación y las desigualdades.

La suspensión de la ayuda exterior estadounidense en 2025 agravó la crisis de financiación y urgió a los países a fortalecer sus recursos internos.

Por ello, en la conferencia se insistirá en la necesidad de garantizar recursos sostenibles para la respuesta al VIH, con especial atención a las poblaciones más vulnerables, entre ellas mujeres, niñas, jóvenes y grupos clave.

Entre los asistentes está la directora ejecutiva de ONUSIDA, la ugandesa Winnie Byanyima, quien participará en varios de los debates centrales de la conferencia, incluidos los dedicados a la eliminación del VIH en América, el liderazgo femenino en la respuesta a la epidemia y los desafíos que enfrentan las organizaciones juveniles.

También está prevista la participación del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, y del director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa da Silva.

Otros de los temas previstos en la agenda es la integración de los servicios de salud sexual y reproductiva con la respuesta al VIH, así como el combate a las desigualdades.

Durante el evento, además, se lanzará la Alianza para la Eliminación del VIH en las Américas, una plataforma regional creada para acelerar el progreso de las metas rumbo a 2030.

La Conferencia Internacional sobre el Sida, organizada cada dos años por la IAS, es considerada el principal foro mundial para presentar avances científicos, debatir políticas públicas y coordinar estrategias frente a la epidemia del VIH. EFE

mat/fpa