Río de Janeiro prohíbe la propaganda de apuestas digitales en espacios públicos

Compartir

3 minutos

São Paulo, 13 jul (EFE).- Río de Janeiro, la ciudad más turística de Brasil, prohibió desde este lunes la propaganda de apuestas por internet en espacios públicos y eventos patrocinados por el municipio, según anunció el alcalde Eduardo Cavaliere.

«Las ‘bets’ son una plaga y hemos decidido convertir Río en el ejemplo nacional de lucha. A partir de hoy, Río pasa a prohibir la publicidad exterior de las casas de apuestas en los espacios públicos de la ciudad», afirmó Cavaliere en sus redes sociales.

El alcalde, que formalizó la decisión en un decreto publicado en el Diario Oficial de Río, se posicionó en contra de una «industria que pasó a ocupar calles, avenidas, paradas de autobús y otros espacios públicos» para «estimular un comportamiento que puede derivar en endeudamiento, vicio y destrucción de familias».

«El espacio público existe para servir a la población, no para incentivar un problema social», sentenció en su mensaje.

De acuerdo con el decreto, la medida se aplica «a todas las áreas donde exista publicidad exterior, mobiliario urbano y demás espacios cuya explotación dependa de una autorización, licencia, permiso o concesión» de la Alcaldía de Río.

De esta forma, queda prohibida la divulgación de marcas, logos, nombres de empresas, aplicaciones o webs, así como cualquier tipo de campaña publicitaria, eslogan, mascota o «elemento que identifique directa o indirectamente las plataformas de apuestas».

El veto también se extiende a eventos patrocinados por la Alcaldía de la capital fluminense.

La propia administración local será la encargada de fiscalizar, en caso de que fuera necesario, «retirar de inmediato las publicidades irregulares y aplicar las sanciones previstas en la legislación municipal».

Cavaliere comparó su iniciativa con la exitosa campaña nacional contra el tabaco, que disminuyó de forma drástica ese hábito en el país.

«La Alcaldía de Río eligió proteger a las personas, especialmente a los más jóvenes, en lugar de normalizar una actividad que viene causando impactos cada vez mayores en la vida de miles de brasileños», expresó.

Cavaliere espera ahora que la medida sirva de «inspiración» para otras ciudades a la hora de enfrentar «la plaga de las ‘bets'», que ha invadido el mundo del fútbol, deporte rey del país, a través del patrocinio de torneos y la gran mayoría de los clubes de la primera división.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, también ha manifestado su preocupación por el crecimiento de las apuestas por internet en el país.

En una de las últimas decisiones de su Gobierno, bloqueó las plataformas del mercado de predicciones con apuestas sobre política, cultura o clima, como Polymarket, a las que pasó a considerar «ilegales» por no ajustarse a la legislación brasileña. EFE

cms/jgb