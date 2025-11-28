R.Dominicana incauta más de 1,5 toneladas de cocaína en apoyo a ‘Lanza del Sur’ de EE.UU.

Santo Domingo, 28 nov (EFE).- Las autoridades dominicanas incautaron más de 1,5 toneladas en las costas del sur del país, informó este viernes la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en lo que constituye la cuarta operación de este tipo que lleva a cabo la República Dominicana en apoyo a la operación contra el narcotráfico ‘Lanza del Sur’ de los Estados Unidos.

Esta acción se produce después de la visita de este miércoles del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, a la República Dominicana, en la que acordó con el Gobierno dominicano que los Estados Unidos utilizarán de manera «provisional» dos aeropuertos del país caribeño como parte de su lucha contra el narcotráfico en la región a través de ‘Lanza del Sur’.

La incautación de 1.497 paquetes de presunta cocaína, con peso de más 1,5 toneladas de acuerdo con la información oficial, es la mayor en todo lo que va 2025 para la República Dominicana.

Se produjo en las costas de Peravia (Caribe), donde unidades operativas y de reacción, en base a informes de inteligencia, desplegaron unidades aéreas, marítimas y terrestres, para interceptar a varios individuos que iban a bordo de una lancha rápida con la intención de dirigirse a la costa dominicana, según informó este viernes la DNCD.

Después de doce horas de persecución, las autoridades lograron intervenir una embarcación de 40 pies de eslora y dos motores de 200 caballos de fuerza cada uno, con varios hombres a bordo y 60 pacas que contenían alrededor de 1.497 paquetes de supuesta cocaína.

En la operación se detuvieron dos dominicanos y un colombiano, además de la incautación de cinco tanques de combustible, un teléfono satelital, un móvil y documentos personales, entre otros objetos.

En este operativo participaron agentes de la DNCD, efectivos de la Armada y la Fuerza Aérea, de manera coordinada con el Ministerio Público, en cooperación bilateral e intercambio de información con los Estados Unidos.

La Fiscalía y la DNCD investigan si hay otros implicados en lo que se cree sea una «red de narcotráfico internacional», mientras los tres detenidos serán sometidos a la justicia en las próximas horas.

Este jueves las autoridades dominicanas incineraron 1.450 kilos de cocaína confiscados este mes en tres acciones en sus costas en apoyo a la operación ‘Lanza del Sur’. EFE

