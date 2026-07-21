R.Dominicana y Chile crean equipo contra el tráfico de migrantes y el lavado de activos

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Santo Domingo, 21 jul (EFE).- La República Dominicana y Chile firmaron este martes un acuerdo de cooperación para crear un equipo conjunto de investigación que reforzará las pesquisas sobre trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, lavado de activos y otros delitos del crimen organizado transnacional.

El convenio fue suscrito por la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, y el fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia Vásquez, al amparo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), y es el primero de este tipo que firma el Ministerio Público dominicano bajo ese instrumento internacional, de acuerdo con la información.

Reynoso afirmó que el fortalecimiento de la cooperación internacional es indispensable para enfrentar delitos que trascienden las fronteras y señaló que la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes constituye una prioridad estratégica dentro de la política de persecución del crimen organizado transnacional del Ministerio Público.

La procuradora explicó que las investigaciones por trata de personas suelen desarrollarse de forma paralela con las de lavado de activos, debido a que las organizaciones criminales buscan incorporar al sistema financiero los beneficios obtenidos de manera ilícita. Agregó que el trabajo conjunto también busca garantizar la protección de las víctimas de estas redes.

Por su parte, Valencia destacó que el acuerdo permitirá conformar equipos integrados por fiscales y policías de ambos países para investigar de manera coordinada delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, compartir experiencias y fortalecer la persecución penal.

El convenio tendrá una vigencia inicial de un año y contempla la coordinación de investigaciones, el intercambio de información y de pruebas, así como acciones para identificar y judicializar a los responsables, perseguir los bienes vinculados a estas actividades ilícitas y proteger la vida e integridad de las víctimas.EFE

mf/pma