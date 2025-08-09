The Swiss voice in the world since 1935

R.Unido, Italia, Alemania, Australia y Nueva Zelanda rechazan el plan de Israel sobre Gaza

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Londres, 9 ago (EFE).- Los ministros de Exteriores del Reino Unido, Alemania, Australia, Italia y Nueva Zelanda rechazaron «enérgicamente» en un comunicado conjunto la decisión del gabinete de seguridad de Israel de lanzar una nueva operación militar a gran escala en Gaza para ocupar la capital de la Franja y desplazar a sus habitantes.

De acuerdo con el texto, difundido anoche por el Ministerio británico de Asuntos Exteriores (Foreign Office), los jefes de la diplomacia de los países firmantes consideran que la operación «agravará la catastrófica situación humanitaria, pondrá en peligro la vida de los rehenes y aumentará el riesgo de desplazamiento masivo de civiles».

El ministro británico de Exteriores, David Lammy, y sus homólogos en Alemania, Australia, Italia y Nueva Zelanda advirtieron asimismo que los planes anunciados por el Ejecutivo israelí de Benjamín Netanyahu podrían quebrantar el derecho internacional humanitario.

«Cualquier intento de anexión o de ampliación de los asentamientos viola el derecho internacional», dijeron.

En este sentido, instaron a las partes y a la comunidad internacional a poner fin al conflicto «de una vez por todas» a través de un alto el fuego inmediato y permanente que permita la prestación de asistencia humanitaria sin trabas.

«En Gaza se está gestando el peor escenario posible de hambruna», aseveraron los jefes de la diplomacia, que urgieron a Israel a modificar su sistema de registro de organizaciones humanitarias internacionales para que puedan reanudar sus labores y llegar a la población civil necesitada en la Franja.

Los cinco países firmantes también señalaron que el grupo islamista Hamás debe liberar a todos los rehenes israelíes «sin más demora ni condiciones previas», así como «garantizar que reciban un trato humano y no sean sometidos a crueldad ni humillación».

El texto finaliza con el compromiso conjunto de los ministros para la implementación de una solución negociada de dos Estados como «única vía» para la paz, seguridad y dignidad de israelíes y palestinos y en la que Hamás debe quedar fuera de la ecuación.

«Una resolución política basada en una solución negociada de dos Estados exige la desmilitarización total de Hamás y su exclusión total de cualquier forma de gobierno en la Franja de Gaza, donde la Autoridad Palestina debe desempeñar un papel central», concluyeron. EFE

rb/ah

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
4 Me gusta
8 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Jessica Davis Plüss

Alargar la vida: ¿Qué opina de la tendencia a la longevidad?

El mercado de la longevidad está en auge gracias, en parte, a los avances de la ciencia del envejecimiento. ¿Qué le parece la idea de prolongar significativamente la vida humana?

Únase al debate
34 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR