R.Unido dice que la confirmación de hambruna en Gaza es «horrorosa y totalmente evitable»

2 minutos

Londres, 22 ago (EFE).- El ministro británico de Asuntos Exteriores, David Lammy, aseguró este viernes que la confirmación por parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de la situación de hambruna en Gaza es «absolutamente horrorosa y totalmente evitable», según un comunicado emitido por el Gobierno del Reino Unido.

A juicio del jefe de la diplomacia británica, lo que ha provocado esta «catástrofe humana» es la negativa del Ejecutivo israelí de Benjamín Netanyahu a permitir la entrada de suficiente ayuda a la Franja: «Esto constituye un ultraje moral», comentó.

Estas declaraciones se producen después que un informe de un grupo independiente sobre seguridad alimentaria (IPC, por sus siglas en inglés), respaldado por la ONU, confirmase este viernes por primera vez de manera oficial que se está produciendo una hambruna en la Franja de Gaza.

El informe del IPC deja claras las «terribles consecuencias», especialmente para los niños, señaló Lammy, que pidió al Gobierno de Israel «actuar de inmediato para impedir que la situación se deteriore aún más» y permitir el acceso sin trabas de alimentos, suministros médicos, combustible y todo tipo de ayuda a quienes lo necesitan.

De acuerdo con los datos de la ONU, más de medio millón de personas en la Franja de Gaza se enfrentan a condiciones catastróficas caracterizadas por el hambre, la indigencia y la muerte tras 22 meses de conflicto incesante.

«Necesitamos desesperadamente un alto el fuego inmediato para permitir la entrega de ayuda con la máxima rapidez y en la escala requerida. Esto incluye detener la operación militar en la ciudad de Gaza, epicentro de la hambruna», agregó el titular británico de Exteriores.

Del mismo modo, Lammy reiteró que el Reino Unido condena la acción militar en la Franja, pues considera que solo «agravará la ya catastrófica situación humanitaria y pondrá en peligro la vida de los rehenes retenidos por Hamás». EFE

