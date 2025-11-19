R.Unido sanciona a redes cibercriminales rusas responsables de atacar negocios británicos

Londres, 19 nov (EFE).- El Gobierno británico anunció este miércoles nuevas sanciones contra redes cibercriminales rusas responsables de facilitar ataques contra compañías basadas en el Reino Unido.

La acción, coordinada de manera conjunta con Australia y Estados Unidos, pretende combatir la actividad cibernética maliciosa proveniente de Rusia, pues solo en 2024 los ciberataques costaron a la economía británica daños por valor del 0,5 % de su PIB, según difundió el Ministerio de Exteriores del Reino Unido (Foreign Office) en un comunicado.

Las sanciones anunciadas apuntan principalmente a Media Land, «uno de los operadores de los llamados servicios de alojamiento a prueba de balas» que, de acuerdo con el Foreign Office, permite a los ciberdelincuentes realizar actividades ilegales, y a su cabecilla.

El líder de Media Land, Alexander Volosovik, alias Yalishanda, ha estado activo en el cibercrimen desde 2010 y ha colaborado con bandas criminales como Evil Corp, LockBit o Black Basta.

El Foreign Office asegura que los ataques de ‘ransomware’ o secuestro de datos facilitados por Media Land socavan la seguridad nacional del Reino Unido y en 2024 costaron a las empresas británicas 14.700 millones de libras (más de 16.660 millones de euros), el equivalente al 0,5 % del PIB del país.

En la lista de individuos y entidades sancionados, difundida por el Foreign Office, además de Media Land y Volosovik, también aparecen ML.CLOUD LLC, Yulia Pankova, Kirill Zatolokin, Andrei Kozlov y AEZA GROUP LLC.

«Los ciberdelincuentes creen que pueden actuar en la sombra, atacando a los trabajadores británicos y arruinando sus vidas con impunidad. Pero se equivocan: junto con nuestros aliados estamos desmantelando sus redes clandestinas y persiguiendo a los responsables», dijo la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, en la nota.

Según el Gobierno británico, más allá de facilitar ataques contra empresas estas redes también sustentan a organismos como la Agencia de Diseño Social, utilizada por el Kremlin para difundir desinformación, «desestabilizar a Ucrania y socavar las democracias en todo el mundo».

Por ello, esa misma agencia ya fue sancionada por el Reino Unido en 2024. EFE

