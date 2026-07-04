Raúl Jiménez niega que Inglaterra sea favorito sobre México

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México, 4 jul (EFE).- Raúl Jiménez, internacional mexicano con amplia experiencia en la Premier League, negó este sábado que Inglaterra sea favorito para eliminar a México en los octavos de final del Mundial 2026.

«Eso se demuestra en la cancha. No sé si hay un marcado favorito, eso depende mucho de afuera. No nos fijamos en eso. Nosotros vamos a salir al campo a hacer nuestro juego, a aprovechar el apoyo de la afición y sacar ventaja de lo que representa jugar en el Estadio Azteca», aseveró Jiménez.

El artillero habló en la previa del dueño que México e Inglaterra sostendrán este domingo en el estadio Ciudad de México en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Jiménez aceptó que el duelo ante los ingleses es uno de los más importantes en la historia del fútbol mexicano.

«Lo es por lo buen que estamos jugando y por lo que significa pasar a la siguiente ronda. He estado en varios procesos de selección y hay que dimensionar este juego «, apuntó.

A pesar de su larga estancia en el fútbol de ese país, el delantero negó que tenga amigos en la selección inglesa.

«Es un partido especial porque llevo más de la mitad de mi carrera jugando en Inglaterra, y sí los conozco, he intercambiado camisetas con alguno, pero hasta ahí, pero no es para que intercambie mensajes con ellos», dijo.

El guardameta Guillermo Ochoa subrayó el alto nivel de Inglaterra, un rival ante el que deberán ser efectivos sí quieren eliminarlo. «Respetamos mucho a Inglaterra, sabemos de su calidad y que en este tipo de juegos de mataron morir debemos ser contundentes, eso es clave y lo sabemos por lo que nos ha pasado a lo largo de la historia. Ellos pueden no jugar bien, pero con la calidad que tienen son capaces de resolver en cualquier momento», señaló.

Álvaro Fidalgo también se mostró emocionado por el duelo de octavos de final. «Es una eliminatoria de un Mundial contra Inglaterra, eso nos hace estar muy ilusionados. Todos soñábamos con un partido así de grande, incluida la afición. Estamos listos para esta prueba», concluyó el español naturalizado mexicano. EFE

as/gb/sab(Foto) (Vídeo)