Raúl Rangel, una historia de crecimiento en la portería de México

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Mariana González-Márquez

Ciudad Guzmán (México), 4 jul (EFE).- Con el apoyo de su familia humilde, el guardameta de la selección de México en el Mundial, Raúl Rangel, es protagonista de una historia de crecimiento, forjada con lo aprendido al haber vencido la adversidad.

Martín Rangel, abuelo paterno del arquero, contó a EFE que el joven ama el fútbol desde niño, cuando se probó en las ligas inferiores de su natal Ciudad Guzmán como centrocampista ofensivo, pero, poco a poco, se decantó por defender la portería.

«De chiquito, cascareaba con sus compañeros y sí le gustaba la portería. Su papá fue portero y le decía cómo atajar», aseguró Don Martín.

Mientras atendía el puesto de cocos donde trabaja, el abuelo de Rangel narró cómo el pequeño Raúl lo invitaba a verlo jugar en la liga infantil de Ciudad Guzmán, una ciudad a unos 130 kilómetros de Guadalajara, la capital del occidental estado de Jalisco.

Además de su pasión por el fútbol y la afición por el club Chivas de Guadalajara, ambos compartían el gusto por la vida del campo.

«Le gustaba que lo llevara a ver el ganado. Yo tenía puerquitos allí y él decía, ‘apá, yo les doy de comer’. Nunca soñamos que fuera a llegar tan lejos», afirmó.

La situación económica de su familia y la separación de sus padres hizo que la infancia de Raúl Rangel fuera difícil. El niño se crió con la abuela paterna y desde pequeño salió a trabajar en lo que se pudiera: como panadero, haciendo ladrillos, vendiendo paletas de hielo y en un expendio de carne.

El trabajo no lo alejó de las canchas sino que le forjó un carácter de fortaleza y autodeterminación ante las adversidades que sorprendía tanto a su abuelo como su madre, Miriam Aguilar, y a su abuela, Dolores Aguilar.

«Solo se forjó, solo salió adelante. Nadie lo apoyó», reveló el abuelo.

La disciplina tuvo su recompensa cuando los visores de las Chivas lo eligieron para ser parte de las ligas menores del club. A los 17 años, Raúl partió a Guadalajara donde vivía de lunes a viernes en la casa club. Los fines de semana regresaba a casa.

Raúl comenzó a ser conocido como ‘Tala’ por el parecido que tiene con el ex portero mexicano Alfredo Talavera, quien participó en tres Copas Mundiales, y poco a poco se fue haciendo de su propio nombre en la sub 17, la sub 20 y luego en el ‘Tapatío’ de la segunda división.

«Casi cada ocho días venía aquí conmigo a ayudarme a partir cocos. Cuando lo veían, esto se llenaba de gente», afirmó.

La fama del arquero, ahora con 26 años, aumentó tras su debut en Primera división, en 2023 con el entrenador serbio-español, Veljko Paunovic, y luego con su primer llamado a la selección mexicana, en 2024.

El niño que a veces no podía ir a los partidos por tener que trabajar, es hoy el titular de la selección mexicana en el Mundial 2026, en el que no ha recibido goles en cuatro partidos.

«Lo veo en Europa. Tiene cuerpo, le dicen el ‘manotas’ por sus manos grandotas «, afirmó su abuelo.

Don Martín aseguró que mantenerlo con los pies en la tierra será fundamental para que el ‘Tala’ consolide su carrera internacional.

«Yo le dije ‘no quiero que la humildad que tienes se te vaya a acabar ya cuando te veas tú que estás en el en las alturas’. Porque hay mucho jugador que de la noche a la mañana, se pierde y yo no quiero que mi nieto se vaya a perder», concluyó. EFE

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