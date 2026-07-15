Rabat recibe a Lecornu con apuesta por alianza estratégica y casos judiciales abiertos

Compartir

3 minutos

Rabat, 15 jul (EFE).- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, inicia este miércoles una visita oficial a Rabat para reforzar la alianza estratégica entre ambos países, pocas horas después de que Marruecos excarcelara al periodista franco-marroquí Ali Lmrabet y en un contexto marcado por otros casos judiciales y sensibles que afectan a ciudadanos franco-marroquíes.

Durante la visita, según el programa oficial, Lecornu y su homólogo marroquí, Aziz Ajanuch, encabezarán una reunión de alto nivel que se enmarca en el proceso de relanzamiento de las relaciones entre París y Rabat tras varios años de crisis diplomática.

El programa oficial comenzará en la noche de este miércoles aunque será el jueves cuando se firmarán varios acuerdos para consolidar la alianza bilateral, antes de un almuerzo oficial que pondrá fin a la visita.

Desde que Francia respaldó en 2024 el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, ambos países han intensificado su cooperación política, económica y de defensa, con la preparación de un tratado de amistad que ambos gobiernos prevén firmar durante la próxima visita de Estado del rey Mohamed VI a Francia, prevista para otoño.

Lmrabet y otros casos judiciales

El viaje coincide con varios asuntos sensibles relacionados con ciudadanos franceses o franco-marroquíes procesados en Marruecos.

Rabat ha excarcelado este miércoles al periodista franco-marroquí Ali Lmrabet -apenas unas horas antes del inicio de la visita de Lecornu- tras permanecer tres días detenido por difamación y difusión de informaciones falsas.

En una entrevista telefónica con EFE tras su excarcelación en Casablanca, el periodista -con pasaporte francés y residente en España- explicó que tendrá que responder a más de una treintena de cargos en un juicio en fecha por determinar.

Lmrabet, reconocido por sus críticas a la autoridades marroquíes, negó las acusaciones y denunció que el caso se debe a un intento de limitar su derecho a la libertad de expresión.

El periodista descartó que su excarcelación tenga relación directa con la visita del primer ministro francés y consideró que responde a que los cargos son «ridículos».

Bajo arresto desde el lunes en Marruecos está el rapero y cineasta marroquí residente en Francia Mehdi El Youbi, «Mehdi Black Wind», conocido por sus letras críticas con la corrupción, las desigualdades sociales y las restricciones a la libertad de expresión.

También genera atención el caso de la influencer franco argelina Yass Naubelle, condenada a un año de prisión después de publicar en TikTok un vídeo en el que acusaba a agentes de policía marroquíes de corrupción durante un viaje a Marrakech.

Aunque, el caso más grave es el de Ibtissame (Betty) Lachgar, una activista feminista, psicóloga y defensora de los derechos de las personas LGTBI marroquí que residía en Francia y que fue detenida y condenada a 30 meses de prisión en Marruecos por exhibir en redes sociales una fotografía en la que aparecía con una camiseta con el lema «Allah is lesbian» («Alá es lesbiana»).

Lachgar sufre una cáncer oseo que la ha obligado a utilizar una prótesis en el brazo y su estado se ha agravado durante su encarcelamiento, según sus abogados defensores, que han reclamado sin éxito su liberación a las autoridades marroquíes.EFE

mar/fzb/ajs