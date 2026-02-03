Rabat suspende licitación de primera terminal de gas licuado, próxima a frontera española

2 minutos

Rabat, 03 feb (EFE).- El Ministerio de Energía de Marruecos informó de la suspensión de las licitaciones lanzadas el mes pasado relacionadas para la primera terminal de gas natural licuado (GNL) del país y la red de gasoductos asociada, destinada al megapuerto de Nador, a unos 50 kilómetros de la ciudad española de Melilla.

El Ministerio no precisó los motivos de la suspensión para la licitación de la terminal, con una capacidad anual de 5.000 metros cúbicos, que se situará en el nuevo megapuerto Nador West Med, próximo a Melilla.

La convocatoria lanzada el pasado 5 de diciembre por el Ministerio de Energía marroquí estaba relacionada con el desarrollo de la terminal de GNT y la red de gasoductos que conectarán las infraestructuras portuarias de Nador West Med con el ya existente Gasoducto Magreb-Europa (GME), a través del cual España exporta gas natural al país magrebí.

Las ofertas incluyen también conectar este gasoducto GME con las zonas industriales situadas en Kenitra (noroeste) y Mohamedia (al sur de Rabat).

En un comunicado, el ministerio marroquí justificó la suspensión por «nuevos parámetros e hipótesis» relacionados con este proyecto que calificó de «altamente estratégico para Marruecos», sin dar más detalles.

«El Ministerio de Transición Energética decide posponer la recepción de los expedientes de candidaturas y la apertura de las ofertas recibidas hasta la fecha», se lee en la nota.

La decisión se produce a pocos días de una reunión de trabajo en Casablanca que fue presidida por el rey Mohamed VI para anunciar el lanzamiento del puerto Nador West Med, uno de los grandes del país junto a Tanger Med, y que estará operativo en el cuarto trimestre de este año, con una capacidad inicial de 5 millones de contenedores.

Marruecos aspira a que más del 52 % de su energía sea limpia en 2030. Actualmente, la capacidad instalada en energías renovables en el país es del 45 %. EFE

