Rachel Reyd, autora de ‘Más que rivales’, retrasa el nuevo libro de la saga hasta 2027

2 minutos

Redacción Internacional, 25 feb (EFE).- Rachel Reyd, autora de ‘Más que rivales’, cuya adaptación a la televisión la ha convertido en un superventas de la novela romántica, ha anunciado que los síntomas del Parkinson que padece han empeorado y el nuevo libro de la saga se retrasa hasta junio de 2027.

El nuevo libro, cuyo titulo en inglés será ‘Unrivaled’, estaba previsto inicialmente para septiembre de este año pero ha sido pospuesto, según anunció la escritora en su perfil de Instagram.

Rachel Reid, diagnosticada con la enfermedad de Parkinson en 2023, explica que los síntomas de la enfermedad han ralentizando su escritura.

«Cuando pasan cosas buenas, a veces el universo te da cosas peores para compensarlas y en mi caso, eso ha sido que mis síntomas de Parkinson han empeorado un poco y me ha dificultado físicamente escribir», señala en un vídeo.

«Definitivamente, soy mucho más lenta y es algo que necesito aprender a gestionar y afrontar en lugar de ignorar», añade.

Reid publicó la primera novela de la serie ‘Cambiar el juego’ en 2018. ‘Más que rivales’ (2019) es el segundo libro y retrata el romance durante casi una década de dos jóvenes jugadores de hockey rivales, Shane Hollander e Ilya Rozanov. El nuevo libro sería la séptima entrega de la saga y el tercero dedicado a la pareja de famosos jugadores de hockey.

El libro fue adaptado a la televisión por la cadena canadiense Crave en 2025, comprado por HBO Max para su distribución en todo el mundo y se ha convertido en un éxito mundial.

«Creo que este libro valdrá la pena la espera. Será un libro mucho mejor y eso es lo más importante para mí», dijo.

Reid se ha mostrado abrumada y agradecida por la respuesta mundial que ha tenido ‘Más que rivales’, de la que ya se ha anunciado una segunda temporada. EFE

