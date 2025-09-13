Racing Club se recuperó con un claro triunfo en el clásico ante San Lorenzo

Buenos Aires, 12 sep (EFE).- Racing Club logró su segunda victoria en el torneo Clausura del fútbol argentino al imponerse por 2-0 en el clásico ante San Lorenzo este viernes en uno de los cinco encuentros que marcó el inicio de la octava jornada.

Luego de un triunfo, un empate y cinco derrotas, la ‘Academia’, con Gustavo Costas nuevamente en el banquillo tras cumplir una sanción, se impuso con goles de Nazareno Colombo y Santiago Solari, para totalizar siete unidades que sin embargo lo mantienen penúltimo de la zona A.

Por su parte, San Lorenzo sufrió su segunda derrota en el certamen y quedó quinto con 12 unidades en el grupo B, que tiene como único líder al Deportivo Riestra con 16 enteros luego de su triunfo de este viernes por 2-0 ante Central Córdoba.

Mientras tanto, Vélez Sarsfield igualó la línea de River Plate con 15 puntos tras su empate 0-0 con Huracán.

Los otros dos resultados de este viernes registraron el triunfo por 2-0 de Newell’s Old Boys contra Atlético Tucumán y la victoria por 1-0 de Lanús sobre Independiente Rivadavia de Mendoza.

El jueves en el comienzo de esta jornada Belgrano y San Martín de San Juan firmaron un empate sin goles.

La fecha continuará el sábado con cuatro partidos entre los que se destacan los cruces de Independiente ante Banfield y Estudiantes de La Plata frente a River Plate, con un programa que se completa con los duelos Godoy Cruz-Barracas Central y Sarmiento-Aldosivi.

El domingo, en tanto, se disputarán los cinco partidos restantes con Rosario Central-Boca Juniors como destacado y completado con Gimnasia-Unión, Instituto-Argentinos Juniors, Tigre-Talleres y Defensa y Justicia-Platense. EFE

