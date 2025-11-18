Racing-River, el partido estelar de los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

Buenos Aires, 17 nov (EFE).- Racing-River será el cruce estelar de los octavos de final del Torneo Clausura, tras completarse este lunes la decimosexta y última jornada del certamen.

Los empates de Barracas Central ante Huracán (1-1) y Belgrano-Unión (0-0), más el triunfo por 0-2 de Independiente Rivadavia contra Defensa y Justicia definió las posiciones de la zona A.

En tanto, el triunfo de Gimnasia a domicilio ante Platense por 0-3 terminó de confirmar las ubicaciones del grupo B.

El duelo entre Racing (3A) y River (6B) reeditará el cruce de los cuartos de final de Copa Argentina, en una parte superior de los octavos de final de Torneo Clausura que se completará con Boca (1A) – Talleres (8B), Unión (2A) – Gimnasia (7B) y Central Córdoba (4A) – San Lorenzo (5B).

Por su parte, en la zona inferior del cuadro los dueños serán: Vélez Sarsfield (4B) – Argentinos Juniors (5A), Deportivo Riestra (3B) – Barracas Central (6A), Lanús (2B) – Tigre (7A) y Rosario Central (1B) – Estudiantes (8A).

Resultados de la jornada 16:

Viernes 14/11: Lanús 3-1 Atlético Tucumán.

Sábado 15/11: Aldosivi 4-2 San Martín, Godoy Cruz 1-1 Deportivo Riestra, San Lorenzo 1-1 Sarmiento e Independiente 1-0 Rosario Central.

Domingo 16/11: Vélez Sarsfield 0-0 River Plate, Instituto 0-0 Talleres, Boca Juniors 2-0 Tigre, Estudiantes 1-2 Argentinos Juniors, Newell’s Old Boys 0-1 Racing Club y Central Córdoba 1-1 Banfield.

Lunes 17/11: Defensa y Justicia 0-2 Independiente Rivadavia, Barracas Central 1-1 Huracán, Belgrano 0-0 Unión y Platense 0-3 Gimnasia. EFE

