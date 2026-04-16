Racing va por tres puntos que lo acerquen al título

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Montevideo, 16 abr (EFE).- A falta de cuatro jornadas para el final del Torneo Apertura uruguayo, Racing buscará este fin de semana tres puntos que le permitan mantener los cuatro de ventaja que tiene sobre sus más inmediatos perseguidores o incluso ampliarlos para de esa forma dar un gran paso hacia el título.

En el marco de la duodécima fecha, la Escuelita recibirá este sábado a Defensor Sporting en un partido clave para el futuro de un certamen que en su recta final parece tener solo tres aspirantes a consagrarse: los dirigidos por Cristian Chambian, Peñarol y Deportivo Maldonado.

En este momento, Racing acumula 26 puntos y los otros dos equipos tienen 22. Más abajo, Central Español acumula 18 unidades, al tiempo que Liverpool, Albion, Defensor Sporting y Nacional tienen 16.

También este sábado, con el debut de Tabaré Silva como nuevo entrenador, Progreso recibirá a Montevideo Wanderers en un partido que pondrá en juego puntos vitales para la Tabla del Descenso.

Ambos equipos ocupan allí los últimos lugares y deben remontar para no abandonar en 2027 el círculo de privilegio.

Un día antes, la fecha se abrirá con el partido Albion-Central Español, mientras el domingo continuará con Cerro-Montevideo City Torque, Danubio-Deportivo Maldonado y Liverpool-Nacional.

El Negriazul afrontará este último impulsado por una gran victoria frente a Peñarol, mientras los de Jorge Bava saltarán al campo tras un triunfo ante Deportes Tolima que lo llevó a lo más alto de su grupo en la Copa Libertadores.

Figura de ese encuentro, el delantero de Nacional Nicolás López se perderá el partido frente a Liverpool por estar suspendido.

El lunes 20 de abril, la duodécima jornada llegará a su final con los partidos Boston River-Cerro Largo y Peñarol-Juventud.

Los de Diego Aguirre afrontarán ese juego sabiendo que no pueden sufrir un nuevo golpe si quieren luchar por el título, aunque por el momento no piensan en él porque este jueves se medirán con Platense por la Copa Libertadores.

– Encuentros de la duodécima fecha del Torneo Apertura:

17.04: Albion-Central Español.

18.04: Progreso-Montevideo Wanderers, Racing-Defensor Sporting.

19.04: Cerro-Montevideo City Torque, Danubio-Deportivo Maldonado, Liverpool-Nacional.

20.04: Boston River-Cerro Largo, Peñarol-Juventud. EFE

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