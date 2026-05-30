Rafael Correa critica a candidato colombiano por avalar «injerencia» de Noboa en su país

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Guayaquil (Ecuador), 30 may (EFE).- El expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) criticó este sábado al candidato presidencial colombiano de ultraderecha Abelardo de la Espriella por avalar una supuesta «injerencia» en los asuntos internos del país del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, que anunció en una conversación con el político que reduciría desde 1 de junio los aranceles que impuso a las importaciones colombianas.

«¿Todo bien, Abelardo? Debes estar desesperado para que insultes a tu propia patria con la grotesca injerencia de un tipo como Noboa. ¿Entiendes lo que ha hecho en Ecuador?», escribió Correa en su cuenta de la red social X.

El exmandatario, aliado del presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo en otro mensaje que le parecía «una vergüenza» que el ultraderechista agardeciera «a un presidente que agrede unilateralmente a su propia patria porque -después de arbitrariamente subir al 100 % los aranceles- ahora va a hacer el ‘favor’ de reducirlos», en referencia a Noboa.

«Colombianos: ¿En verdad quieren que pase en Colombia lo que sucede en Ecuador? Ecuador está destrozado por un Gobierno inepto, corrupto y entreguista. No hay medicinas, electricidad, empleo, seguridad. No existe democracia. Se proscriben partidos y alcaldes en funciones», agregó el líder de la Revolución Ciudadana, el principal partido de oposición en Ecuador que actualmente está suspendido.

Noboa anunció la medida anoche en una videollamada con el candidato de ultraderecha, divulgada en redes sociales a dos días de la primera vuelta de las elecciones colombianas, lo que también llevó al Gobierno de Petro a denunciar una supuesta injerencia en asuntos internos del país.

El mandatario ecuatoriano explicó en X que tomó la decisión tras confirmar la «voluntad» de De la Espriella de «impulsar una lucha real y conjunta contra el narcoterrorismo» y que también acordaron la entrega de delincuentes ecuatorianos que se encuentran en territorio colombiano.

La Cancillería de Colombia calificó de «engañosa» la declaración de Noboa y aseguró que no era una medida de buena voluntad del gobernante ecuatoriano, sino que respondía al cumplimiento de órdenes emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN).

Ecuador y Colombia están inmersos en una guerra comercial que inició el presidente Noboa, quien anunció en enero la imposición de una «tasa de seguridad» a las importaciones del vecino país al considerar insuficientes las acciones del Gobierno de Petro contra el narcotráfico y otras actividades criminales en la frontera común.

La medida, duramente criticada por empresarios y comerciantes de ambos países, entró en vigencia en febrero con un gravamen del 30 %, fue elevada posteriormente al 50 % y alcanzó el 100 % desde el pasado 1 de mayo.

Colombia respondió con aranceles a productos ecuatorianos que van hasta el 75 %. EFE

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