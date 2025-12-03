Rafael Correa rompe con prefecta de su partido y la envía a «dialogar con Noboa»

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 2 dic (EFE).- El expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007 – 2017) rompió este martes con Marcela Aguiñaga, prefecta de la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, que llegó al poder local de la mano del movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC), y le dijo que mejor vaya a «dialogar» con el actual presidente, Daniel Noboa.

«Marcela querida: Eres demasiado importante y sabia para la actual RC5. Anda nomás a dialogar con Noboa, nosotros NO lo haremos», escribió Correa en su cuenta de la red social X después de que Aguiñaga asegurara el lunes en una entrevista que estaba pensando en su continuidad en el partido, de cara a una eventual reelección a la que se postularía en 2027.

«Yo voy a recordar lo que he sido para la RC, yo soy política desde que inició este partido. He aguantado las duras y las maduras. Siento mucha nostalgia dejar la organización que he ayudado a construir», señaló la prefecta, que también fue líder nacional del movimiento antes de que asumiera ese cargo la excandidata presidencial Luisa González, y ha sido una de las figuras más importantes de la organización.

«Inclusive cuando quedamos muy pocos yo seguía, cuando nos persiguieron a muchos yo me quedé, yo no huí, me quedé aquí en el país enfrentando. Entonces creo que es importante darme un espacio de reflexión profunda porque quiero tomar decisiones que no salgan de mi cólera y de mi ira, sino de la profunda racionalidad que merece mi provincia», añadió Aguiñaga en el programa De Lunes a Lunes.

«Marcela: No reflexiones NADA. Te insisto: eres demasiado importante y sabia para nosotros. Seguramente con Lourdes Tibán y tu -merecido- capital político ganarás la reelección. Eres una mujer muy valiosa. Pero con nosotros no cuentes: más vale un gramo de principios que toneladas de trabajo. Un abrazo y el cariño de siempre», escribió Correa en otra publicación en X.

El exmandatario ya había criticado fuertemente a Aguiñaga el pasado 20 de noviembre, cuando la prefecta se reunió en Guayaquil con su homóloga de la provincia andina de Cotopaxi, Lourdes Tibán, del partido indígena Pachakutik y abiertamente anticorreísta.

Aguiñaga también forma parte de un grupo de autoridades locales del correísmo como los prefectos de Pichincha, Paola Pabón; de Manabí, Leonardo Orlando, y de Azuay, Juan Cristóbal Lloret; y el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, que pidieron a Correa una renovación en el partido tras haber perdido González las dos últimas elecciones presidenciales ante Noboa. EFE

cbs/nvm