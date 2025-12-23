Rafael Grossi, candidato a la Secretaría General: «La ONU va camino a la irrelevancia»

4 minutos

Pablo Duer

Buenos Aires, 23 dic (EFE).- El argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y candidato a la Secretaría General de las Naciones Unidas, alerta en diálogo con EFE sobre la ausencia de la ONU en los principales conflictos del mundo, advierte de que el organismo sigue un camino de «creciente irrelevancia» y se posiciona como un potencial mediador y «constructor de puentes».

Grossi, de 64 años, fue presentado oficialmente como candidato el pasado 26 de noviembre por el Gobierno argentino y se perfila como un secretario general «imparcial pero no impotente ni indiferente», con un abordaje más propositivo que declarativo y apoyado en su experiencia en la gestión de conflictos armados.

«Lo que vemos al analizar la vida internacional es que las Naciones Unidas están bastante, por no decir completamente, ausentes de la solución de cualquiera de los conflictos que puedas imaginar dentro del mapa global. En África, en Europa entre Rusia y Ucrania, en el sudeste asiático entre Camboya y Tailandia, no se la ve», expresa el diplomático, que considera que la ONU «no está cumpliendo a cabalidad el papel para el que fue creada».

Tras su asunción en 2019, y especialmente tras la invasión rusa de Ucrania a comienzos de 2022, Grossi ha reconvertido el cargo de director general de la OIEA en uno marcado por una fuerte presencia en el terreno.

Uno de los pilares de su candidatura es su exitosa intervención para evitar un accidente nuclear en la planta ucraniana de Zaporiyia (la mayor de Europa, con seis reactores) tras la ocupación rusa.

Para ello, viajó hasta la misma central, logró instalar un equipo propio y mantuvo diálogos con Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, alcanzando incluso dos ceses al fuego puntuales.

«Hay que volver a las bases»

En base a su experiencia, Grossi enfatiza la necesidad de que la ONU «vuelva a las bases» y se centre en la resolución de conflictos: «No podemos estar pretendiendo que los países sigan dando dinero a la asistencia internacional, a la cooperación, en un mundo donde proliferan las guerras. Si hay guerra no hay nada, no hay energía, no hay salud, no hay educación», considera.

En respuesta, sugiere repensar el rol que aspira a ocupar a partir de 2027: «El secretario general puede tener un papel de constructor de puentes, de tener iniciativas, y yo lo digo sobre la base de mi propia experiencia».

Según él, la ONU ha pecado de parcialidad y de «posiciones ideologizadas» en conflictos como la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, que, cree, «han tensado mucho la aceptabilidad de la ONU en el terreno» e impedido un papel más importante.

«Yo para ser útil en esta dinámica lo que tengo que mantener es una posición activa pero absolutamente imparcial. A partir del momento donde yo comience a ponerme una camiseta o la otra, el otro lado deja de cooperar», advierte.

Consultado sobre una potencial intervención de Estados Unidos en Venezuela, insta a «que el conflicto no se acentúe» y a «preservar la paz y la integridad territorial» del país caribeño.

También considera que «es un caso donde Naciones Unidas podría tener un papel importante para encaminar un diálogo que hoy carece de una plataforma» y subraya que esto podría facilitarse con un secretario general latinoamericano en la ONU.

Su origen, agrega, le aportaría al cargo una comprensión más profunda de la región que la que han tenido otros y un entendimiento de los procesos históricos que han llevado a ciertas situaciones, como la de Venezuela.

«Parar la pelota y ver hacia dónde queremos ir»

Grossi, que no es el único latinoamericano que se perfila para el cargo y se suma a otras aspirantes como la expresidenta chilena Michelle Bachelet y la exvicepresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan, asegura que la ONU se ha vuelto un organismo «tremendamente declaracionista», que evade la atención de los desafíos reales por la vía de declaraciones «que no sirven y que no le solucionan ningún problema a la gente de a pie».

A eso agrega la necesidad de mirar hacia adentro, revisar mandatos y evitar el solapamiento de funciones entre organismos: «No puedes tener siete organismos que se ocupan del clima. No puede ser. No solamente por un tema financiero, sino por un tema de efectividad diplomática».

Debido a esto, reconoce que «es lógico que exista una cierta irritación en los estados que financian ese esfuerzo», y concluye: «Como diríamos en Argentina, hay que parar la pelota un poco y ver hacia dónde queremos ir con las Naciones Unidas». EFE

pd/nk/rcf

(Foto) (Vídeo)