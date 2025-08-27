Rafael Grossi, de OIEA, confirma que presentara candidatura a secretario general de la ONU
Washington, 27 ago (EFE).- El secretario general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, confirmó este miércoles que presentará su candidatura para ser el próximo secretario general de la ONU.
«Voy a ser candidato a secretario general de la ONU», confirmó el diplomático argentino al ser preguntado por EFE al respecto durante un encuentro con medios en Washington.
Grossi había dicho este año que barajaba la posibilidad de presentar su candidatura para reemplazar a Antonio Guterres cuando éste deje el cargo en enero de 2027, pero hasta ahora no había confirmado que se postularía. EFE
