Raful y Cruz se reúnen en Puerto Rico con autoridades de seguridad de esa isla

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Santo Domingo, 18 jun (EFE).- Una comisión de la Fuerza de Tarea Conjunta encabezada por la ministra de Interior y Policía, Faridel Raful, y el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz, viajó este jueves Puerto Rico, donde sostuvo una reunión de trabajo con representantes del Departamento de Seguridad Pública y de la Policía de esa isla.

El encuentro forma parte de los esfuerzos orientados a fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad ciudadana y combate al crimen organizado transnacional.

Las delegaciones abordaron temas de interés común relacionados con el intercambio de información estratégica, el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación interinstitucional, la prevención de actividades criminales transnacionales y el desarrollo de acciones conjuntas para enfrentar amenazas que impactan la seguridad de ambas jurisdicciones.

La comisión es encabezada por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, informó esta última institución.

En tanto que la representación de Puerto Rico estuvo integrada por Arthur Garffer, secretario del Departamento de Seguridad Pública; Joseph González, superintendente de la Policía; Melinda Romero, subsecretaria; Jaime Rosado, secretario auxiliar; y José L. Rosa López, de la Policía de Puerto Rico. También participaron los señores Maceira Berrios Pérez y Arturo Greffen.

Esta visita oficial forma parte de la agenda de cooperación internacional impulsada por la Fuerza de Tarea Conjunta para fortalecer las capacidades de prevención, investigación y respuesta frente al crimen organizado y otros delitos conexos que afectan a la región.

La comisión dominicana tiene previsto retornar al país la noche de este jueves, tras concluir la agenda de trabajo desarrollada en Puerto Rico.EFE

rsl