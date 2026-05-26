RaiNao apuesta por «hacer crecer» los sonidos caribeños en su nuevo álbum, ‘Marcriá’

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San Juan, 26 may (EFE).- La artista puertorriqueña RaiNao lanzó este martes su segundo álbum de estudio, ‘Marcriá’, que busca «hacer crecer» los sonidos caribeños e «inmortalizar» algunas de sus voces, con colaboraciones de leyendas como el salsero Andy Montañez.

«He estado creando este álbum durante los últimos dos años, pero todo comenzó mucho antes, con una experiencia hermosa en mi crianza que despertó algo inexplicable dentro de mí. He guardado esa experiencia en los lugares más protegidos de mi memoria y, 13 años después, la convertí en canciones», explicó en un comunicado.

El álbum, estrenado a través de RIMAS Entertainment, comienza explorando la sensación física del amor antes de desplazarse gradualmente hacia temas como los ciclos emocionales, el conflicto interno y la mortalidad.

La artista escribió y produjo cada tema, además de interpretar instrumentos a lo largo del proyecto, incluyendo saxofón y percusión.

‘Marcriá’, compuesto por 16 canciones, mezcla guaguancó, bomba, jazz y reguetón, así como texturas experimentales, reflejando la evolución de RaiNao dentro del sonido caribeño.

«Vivo con las ganas de tomar riesgos y el impulso de evolucionar y hacer crecer nuestros sonidos. Mis referencias más sinceras son los pilares de generaciones pasadas y los artistas valientes de mi isla y del Caribe. Me propuse inmortalizar algunas de mis voces caribeñas favoritas en este proyecto», afirmó.

Con dicha intención, el álbum cuenta con colaboraciones de artistas legendarios como la cantante cubana Omara Portuondo, la banda puertorriqueña de reggae Cultura Profética y el icónico salsero Andy Montañez.

También con artistas que están redefiniendo el sonido latino y caribeño, como el colectivo de fusión de bomba El Laberinto del Coco, la banda dominicana de pop Solo Fernández y la participación especial del multifacético Frido Vargas.

«Cada canción nace de tratamientos sensoriales, de colores, sabores, espacios reales, sensaciones, olores y texturas que llegan a mí a través de la virtud de estar presente. ‘Marcriá’ fue hecho para sentirse», comentó.

RaiNao logró una gran exposición internacional tras colaborar con Bad Bunny en el exitoso tema ‘Perfumito nuevo’, de su último álbum, ‘Debí tirar más fotos’. EFE

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