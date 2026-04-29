Rajoy ve un «gravísimo error» impulsar relación comercial con China

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Lisboa, 29 abr (EFE).- El expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy afirmó este miércoles en Lisboa que le parece un «gravísimo error» intentar impulsar la relación comercial con China, ya que lo ve como «un rival» y un país con el que hay un déficit comercial «brutal».

El conservador realizó estas afirmaciones durante una mesa redonda titulada ‘Los desafíos políticos de Europa’ junto con el viceprimer ministro de Portugal, Paulo Portas, en el marco del Foro La Toja que se celebra hoy en Lisboa.

«Fíjese en el caso de China, al que algunos se están acercando, en mi opinión cometiendo un gravísimo error. China puede ser un socio para cooperar, puede ser un competidor económico o puede ser un rival, y en este momento China se ha convertido en un rival», señaló.

Rajoy aseguró que las empresas españolas «tienen dificultades para acceder a los mercados chinos, mientras ellos se benefician de las oportunidades que ofrece la Unión Europea», además de que China ofrece «sobreproducción masiva y subsidiada» y tiene poco consumo interno, entre otros factores.

Las declaraciones llegan tras el reciente viaje del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al gigante asiático.

Criticó también que China está apoyando a Rusia y a otras «dictaduras latinoamericanas y no se corta nada».

Rajoy realizó este planteamiento mientras analizaba los retos a los que se enfrentan España y la Unión Europea, (UE) que incluyen el riesgo que supone Rusia, que «no es una democracia» y es «una amenaza para cualquier país vecino» , así como la inestabilidad generada por «la concepción que Estados Unidos tiene hoy de la alianza con sus socios europeos».

En su opinión, la UE debe aliarse con las democracias, en referencia a Estados Unidos y en contraposición a «dictaduras» como China, Rusia y ciertos países latinoamericanos.

«Yo desde luego quiero que mi país y que Europa estén donde siempre estuvo, que es con las democracias. Otra cosa distinta es la coyuntura. En este momento, en Estados Unidos está sucediendo lo que todo el mundo sabe que está sucediendo, pero no está escrito en ningún sitio que esa situación sea eterna. Por lo tanto, no tenemos por qué cambiar nuestra posición», planteó.

Argumentó que en el bloque de las democracias, donde se defienden «valores superiores» como la separación de poderes, se encuentran países de la Unión Europea, Estados Unidos y «algunos más»; mientras que en el bloque «sin democracia, con poca protección social y en algunos casos con capitalismo agresivo» están China, Rusia y «todo lo que hay a su alrededor».

«Si queremos existir en este mundo donde tenemos a Estados Unidos, a China y a Rusia, tenemos que tener una política exterior y de seguridad común y más cosas», alegó, aunque matizó que no por querer estar del lado de las democracias está a favor de la política arancelaria impulsada por Trump.

Portugal acoge el IV Foro la Toja-Vínculo Atlántico con la presencia, entre otros, de la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, el presidente de Portugal, António José Seguro y el exministro de Exteriores de Israel Shlomo Ben Ami. EFE

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