Ralf Rangnick: «Hemos merecido más que un 2 a 0»

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Viena, 22 jun (EFE).- El seleccionador de Austria, Ralf Rangnick, se ha mostrado este lunes satisfecho con el juego de su equipo pese a la derrota por 2 a 0 contra Argentina y ha asegurado que el equipo se había merecido un resultado mejor.

«Merecíamos algo más que un 2-0. Habríamos podido asimilar mejor un 1-0, y ahora tenemos que ver cómo termina el partido de esta noche (Jordania-Argelia). En el último partido necesitamos, sí o sí, al menos un punto», declaró a los micrófonos de la FIFA tras el partido.

El entrenador calificó de «frustrante» el segundo gol que Messi logró al final del partido porque la defensa no aprovechó en dos ocasiones la ocasión de sacar el balón del área.

Rangnick criticó que el VAR «no tuviera la valentía» de pedir al árbitro que revisara la acción previa a la jugada del primer gol de Argentina, en la que Xaver Schlager cayó al suelo y que los austríacos reclamaron como falta.

«Fue una falta clarísima sobre Xaver Schlager, pero bueno, desafortunadamente no tuvo el valor de decírselo al árbitro», criticó el técnico de Austria.

Con todo, Rangnick se mostró satisfecho con el juego de su equipo.

«En general, la actuación fue como nos la habíamos propuesto: valiente, con coraje, y también tuvimos fases de posesión propia de vez en cuando. Quizás me hubiera gustado un poco más de audacia en alguna que otra situación, y también algún disparo de larga distancia, que habría sido posible en la primera parte», resumió.

«Ahora lo que toca es mirar hacia adelante y poner toda la energía y el enfoque absoluto en el partido contra Argelia», afirmó.

El defensa Konrad Laimer, por su parte, se mostró también satisfecho con el juego y dijo que Austria ha demostrado que tiene opciones de ganar a rivales fuertes.

Laimer también denunció que, a su parecer, los argentinos cometieron muchas faltas y sólo recibieron una tarjeta amarilla. EFE

as/apa