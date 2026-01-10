Ramaphosa acusa a promotores del «genocidio blanco» de socavar la democracia en Sudáfrica

Nairobi, 10 ene (EFE).- El presidente de Sudáfrica y líder del Congreso Nacional Africano (ANC), Cyril Ramaphosa, acusó este sábado a las organizaciones AfriForum y Solidarity de intentar socavar la democracia sudafricana mediante campañas internacionales «de mentiras» sobre un presunto «genocidio blanco».

Durante su discurso del 8 de enero del ANC, con motivo del 114.º aniversario de la formación, Ramaphosa afirmó que ambas organizaciones, asociadas a la comunidad afrikáner y a sectores conservadores, realizan acciones de ‘lobby’ en el extranjero —en particular en Estados Unidos— denunciando supuestas discriminaciones contra la población blanca derivadas de leyes basadas en criterios raciales.

“Su objetivo es socavar la democracia constitucional de Sudáfrica, su carácter no racial y no sexista, y nuestro proyecto de transformación”, denunció el mandatario ante miles de simpatizantes reunidos en el estadio de Moruleng, en la provincia del Noroeste.

“Emplean falsedades multifacéticas, incluida la propagación de mentiras flagrantes como la afirmación de que existe un ‘genocidio blanco’ en Sudáfrica”, añadió.

Se estima que estas campañas habrían influido en la postura más dura adoptada recientemente por la Administración del presidente estadounidense Donald Trump hacia Pretoria.

En el mismo discurso, Ramaphosa aseguró que el ANC está centrado en corregir las debilidades de la democracia sudafricana y en responder a la frustración ciudadana por el desempleo y la deficiente prestación de servicios públicos.

“El ANC está enfocado en abordar aquello que muchos sudafricanos perciben como debilidades de nuestra democracia constitucional y la frustración que sienten por desafíos como el desempleo y la mala prestación de servicios”, afirmó el jefe de Estado.

El presidente anunció que el Gobierno invertirá 54.000 millones de rands (unos 2.800 millones de euros) en los próximos tres años para reparar y modernizar la infraestructura de agua y electricidad, con especial énfasis en las grandes áreas metropolitanas.

“Estos recursos se desplegarán en distintas zonas del país, con un fuerte foco en las metrópolis, mientras avanzamos para proteger la infraestructura hídrica, un problema que desde hace tiempo afecta a muchas comunidades”, explicó.

Ramaphosa reconoció asimismo las dificultades del ANC para conectar con la ciudadanía y lanzó una advertencia a los cargos electos del partido, al señalar que quienes no cumplan con su labor “corren el riesgo de ser retirados de sus cargos”.

Según informes de la Oficina del Auditor General de Sudáfrica, la provincia del Noroeste alberga algunos de los municipios más disfuncionales del país, donde el ANC gobierna en las 22 localidades de la región.

Con este mensaje, el ANC busca reafirmar su liderazgo y recuperar apoyo popular en un año marcado por las elecciones municipales y por el creciente descontento social ante los problemas económicos y de gobernanza a los que se enfrenta Sudáfrica. EFE

