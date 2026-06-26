Ramaphosa copresidirá en Francia un comité de alto nivel de la UNESCO sobre educación

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Nairobi, 26 jun (EFE).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, realizará una visita de trabajo a Francia del 10 al 12 de julio próximo para copresidir el Comité Directivo de Alto Nivel de la UNESCO sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 4) establecido por las Naciones Unidas en su Agenda 2030, según informó este viernes la Presidencia sudafricana.

“La visita se produce por invitación del director general de la UNESCO, Khaled El Enany, para copresidir el Comité Directivo de Alto Nivel de la UNESCO sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 4) relativo a la educación, que se celebrará en la sede de la UNESCO en París el 10 de julio”, indicó un comunicado de Presidencia.

El ODS 4 es uno de los 17 objetivos globales establecidos por la ONU, que busca “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.

También se espera que Ramaphosa asista a la 110.ª conmemoración de la Batalla de Delville Wood, durante la Primera Guerra Mundial, que se celebrará el 12 de julio en el monumento sudafricano de Longueval, en el departamento francés del Somme.

En ese escenario, la 1.ª Brigada de Infantería Sudafricana tuvo su bautismo de fuego contra las tropas del entonces Imperio alemán en un combate que se cobró la vida de unos 2.450 soldados sudafricanos, según fuentes oficiales.

El presidente Ramaphosa estará acompañado por varios ministros y altos funcionarios del gobierno, mientras que la conmemoración incluirá una ceremonia de colocación de ofrendas florales y la inauguración de una placa de la UNESCO.

La visita fue anunciada después de que Estados Unidos presionara a Francia para excluir a Sudáfrica de la reciente Cumbre del G7 celebrada en los Alpes franceses, luego de que Pretoria mantuviera la demanda por genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). EFE

aam/fpa