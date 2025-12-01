Ramaphosa envía sus condolencias a los países de Asia afectados por las inundaciones

2 minutos

Nairobi, 1 dic (EFE).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, envió sus condolencias a los países de Asia afectados por las inundaciones que en los últimos días han causado más de un millar de muertos.

«Me compadezco profundamente de Indonesia, Malasia y Vietnam, países que tuve el honor de visitar recientemente, así como de Sri Lanka y Tailandia, donde las inundaciones a gran escala han causado importantes pérdidas de vidas, heridos y devastación», afirmó Ramaphosa a última hora del domingo en la red social X.

«Nuestros pensamientos están con las familias y comunidades afectadas, así como con los equipos de rescate y recuperación y el personal médico que prestan servicios en estas desastrosas condiciones», añadió el mandatario sudafricano.

Las inundaciones que afectan a Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, por un fuerte temporal de lluvias, dejan este lunes un total de al menos 1.012 fallecidos, con la isla indonesia de Sumatra como la más afectada, por el momento.

Según el último balance de la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) de Indonesia, la cifra de muertes subió de 442 a 502 este lunes, mientras que el total de desaparecidos se incrementó de 402 a 508, con 2.500 heridos y unos 550.000 evacuados.

A Indonesia se suma el conteo de daños y víctimas de Tailandia, donde el agua ha retrocedido en los últimos días, con un balance actualizado este lunes de 176 muertes y pérdidas multimillonarias en varias provincias del sur.

Además, sigue aumentado el número de afectados por las inundaciones en Sri Lanka, donde las autoridades elevaron hoy a 334 el número de fallecimientos confirmados, mientras 337 personas siguen desaparecidas. EFE

