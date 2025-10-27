Ramaphosa hará esta semana una visita de Estado a Suiza para reforzar lazos bilaterales

Nairobi, 27 oct (EFE).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, hará una visita de Estado esta semana, del 29 al 30 de octubre, a Suiza para reforzar las relaciones bilaterales, informó este lunes la Presidencia del país austral.

La visita, que tendrá lugar en Berna, capital helvética, servirá para «fortalecer los lazos políticos, económicos y sociales con el fin de impulsar una cooperación mutuamente beneficiosa en apoyo del crecimiento y el desarrollo inclusivos en las áreas de comercio e inversión, desarrollo de habilidades, y ciencia e innovación», precisó la Presidencia en un comunicado.

«Un enfoque clave de la visita también será el impulso de un marco de cooperación juvenil destinado a promover la formación y el desarrollo de capacidades para dotar a los jóvenes de las competencias necesarias en la economía moderna», añadió.

Ramaphosa encabezará una delegación que incluye varios responsables ministeriales, entre ellos el titular de Relaciones Internacionales y Cooperación, Ronald Lamola.

Suiza, recordó la nota oficial, sigue siendo uno de los principales socios comerciales europeos de Sudáfrica, con un volumen comercial total (exportaciones e importaciones) que ascendió en 2024 a 18.200 millones de rands (cerca de 910 millones de euros) .

Las principales exportaciones de Sudáfrica a Suiza incluyen metales y piedras preciosas, en particular oro; maquinaria y productos agrícolas como vino, frutas y frutos secos.

Las importaciones más significativas comprenden productos farmacéuticos, maquinaria y equipos médicos. EFE

