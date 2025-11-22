Ramaphosa insta a los líderes del G20 a reforzar su credibilidad y adoptar una declaración

1 minuto

Johannesburgo, 22 nov (EFE).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, instó este sábado a los líderes del G20 (grupo de países desarrollados y emergentes) reunidos en su cumbre anual en Johannesburgo a no permitir que se debiliten la «integridad y la credibilidad» del bloque y a consensuar una declaración conjunta.

«Esta Cumbre de Líderes del G20 tiene la responsabilidad de no permitir que la integridad y la credibilidad del G20 se vean debilitadas. De hecho, de esta cumbre deberíamos salir con la sensación de que el G20 se ha fortalecido», afirmó Ramaphosa en la apertura del plenario de la reunión, que se celebra hasta este domingo en el Centro de Exposiciones Nasrec.

El líder sudafricano, cuyo país ostenta la presidencia de turno del grupo, también defendió la necesidad de adoptar una declaración de líderes, al asegurar que ese documento enviaría «una señal importante» al mundo de que «el multilateralismo «puede y debe ofrecer resultados». EFE

pga/pa/vh

(foto) (vídeo)