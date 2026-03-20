Ramaphosa llora la muerte de Nicholas Haysom, exasesor de Mandela y diplomático de la ONU

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Nairobi, 20 mar (EFE).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, lamentó este viernes la muerte de Nicholas «Fink» Haysom, un prestigioso diplomático de la ONU, exasesor del expresidente sudafricano Nelson Mandela y activista contra el régimen segregacionista del apartheid que impuso la minoría blanca en el país desde 1948 hasta 1994.

«Lamentamos la pérdida de un distinguido diplomático y pionero de nuestra administración democrática, cuyo compromiso con la justicia y la paz hizo de nuestro país, nuestro continente y el mundo un lugar mejor», afirmó Ramaphosa en un comunicado.

El sudafricano Haysom, que falleció este martes en Nueva York a los 73 años, fue el «principal asesor jurídico y constitucional» de Mandela, el primer presidente negro del país (1994-1999), recordó Ramaphosa.

«Lo recuerdo por aplicar su perspicacia jurídica, su capacidad de mentoría, su sabiduría y su integridad en el desarrollo de nuestra Constitución, atributos que destacaron su papel en la construcción de la paz en nuestro continente y en otras regiones del mundo», subrayó.

Haysom desarrolló una larga carrera en las Naciones Unidas, donde ejercía antes de su fallecimiento como jefe de la misión de la ONU en Sudán del Sur (UNMISS), tras encabezar también misiones de las Naciones Unidas en Afganistán, Somalia e Irak.

«En cada tarea, (Haysom) combinaba un profundo conocimiento jurídico con un sólido criterio político y una dedicación inquebrantable a mejorar la vida de las personas», afirmó esta semana el secretario general de la ONU, António Guterres, al lamentar «la pérdida de un colega, amigo y mentor excepcional». EFE

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