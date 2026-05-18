Ramaphosa pide actuar de forma «decisiva» para evitar una mayor crisis regional por ébola

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Nairobi, 18 may (EFE).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, pidió a los gobiernos de la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda actuar de forma «decisiva» frente al brote de ébola declarado en el este congoleño, que ha causado ya 88 muertos, con el fin de evitar una mayor crisis regional.

«El ébola no conoce fronteras. En una región marcada por la alta movilidad de la población, la inseguridad y los desplazamientos humanitarios, el riesgo de propagación regional es significativo y exige una acción urgente y coordinada», indicó Ramaphosa, quien ocupa el cargo de responsable de la Unión Africana (UA) en prevención, preparación y respuesta ante pandemias.

En un comunicado publicado este lunes por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) de la UA, Ramaphosa señaló que «la detección precoz, la notificación rápida y la actuación decisiva» son fundamentales para contener los brotes antes de que escalen a una «crisis regional de mayor envergadura».

Así, instó a las autoridades congoleñas y ugandesas a trabajar «estrechamente» con los equipos de respuesta sobre el terreno.

Ramaphosa hizo también un llamamiento a los países afectados y en riesgo para intensificar la colaboración transfronteriza, reforzar la vigilancia en los puntos de entrada formales e informales y garantizar el intercambio rápido de información.

El mandatario sudafricano recordó, además, la importancia de que el continente africano siga invirtiendo en sistemas de salud pública resistentes, así como en una arquitectura regional de seguridad sanitaria, especialmente en un contexto de recortes en la ayuda humanitaria y al desarrollo.

«La preparación exige una inversión sostenida en institutos nacionales de salud pública, centros de operaciones de emergencia, redes de vigilancia genómica y de laboratorios, personal sanitario capacitado y capacidad de respuesta rápida», añadió.

El brote de ébola, declarado el pasado viernes en la provincia nororiental congoleña de Ituri, ha causado ya la muerte de 88 personas, entre ellas un caso importado de la RDC correspondiente a un ciudadano congoleño que murió el pasado jueves en un hospital de Kampala.

Se trata del decimoséptimo brote registrado en la República Democrática del Congo desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este domingo una emergencia internacional ante este brote, lo que hizo que diferentes países africanos reforzasen los controles sanitarios y cerrasen sus fronteras, como es el caso de Ruanda.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, fiebre, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

Según la OMS, el virus presenta una tasa de mortalidad de entre el 25 % y el 90 %. EFE

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