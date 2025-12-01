Ramaphosa rechaza el veto de Trump a Sudáfrica en la cumbre del G20 de 2026 en EE.UU.

Nairobi, 1 dic (EFE).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, rechazó la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de excluir al país austral de la Cumbre de Líderes del G20 que se celebrará en 2026 en Miami, al recordar que Sudáfrica es miembro fundador del bloque y, por tanto, «forma parte por derecho propio».

«Hace unos días, el presidente Donald Trump hizo una declaración en la que afirmaba que Sudáfrica no sería invitada a participar en el G20 que se celebrará en Estados Unidos. Repitió afirmaciones falsas sobre un supuesto genocidio contra los afrikáners y la confiscación de tierras a personas blancas en nuestro país», explicó Ramaphosa durante un discurso a la nación en la noche del domingo.

Pese a ello, el mandatario subrayó que, como miembro fundador del G20, Sudáfrica seguirá participando «como miembro pleno, activo y constructivo del G20».

Trump, que boicoteó la cumbre de líderes celebrada los pasados 22 y 23 de noviembre en Johannesburgo pese a que EE.UU. asumía la presidencia rotatoria del grupo, insistió el pasado miércoles en que el Gobierno sudafricano «se niega a reconocer o abordar los terribles abusos contra los derechos humanos que sufren los afrikáners» y aseguró que «están asesinando a personas blancas y permitiendo que les arrebaten sus granjas sin motivo».

Por ello, y pese a que nunca ha presentado pruebas fehacientes de estas acusaciones, anunció que Sudáfrica no recibirá una invitación al G20 de 2026.

Ramaphosa, que calificó estas afirmaciones como «una desinformación flagrante» sobre Sudáfrica, consideró asimismo «lamentable» que los motivos esgrimidos por Washington para justificar su ausencia en la primera cumbre celebrada en el continente africano «se basaran en acusaciones infundadas y falsas».

Aun así, reafirmó el compromiso de su Gobierno de seguir dialogando con la Administración estadounidense con «respeto y dignidad».

«Como países soberanos iguales, valoramos al Gobierno y al pueblo de Estados Unidos. Como socios, compartimos intereses, valores y el deseo de promover la prosperidad y el bienestar de los pueblos de ambos países», señaló Ramaphosa.

El pasado 25 de noviembre, Sudáfrica cedió oficialmente la presidencia rotativa del G20 a EE.UU. en un acto discreto celebrado en el Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación en Pretoria, después de negarse a hacerlo en la clausura de la cumbre, como es tradición, debido al bajo rango del funcionario designado por Washington para recoger el testigo. EFE

