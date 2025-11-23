Ramaphosa reivindica en la clausura del G20 que la declaración refleja la fuerza del foro

Johannesburgo, 23 nov (EFE).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, defendió este domingo, en la clausura de la Cumbre de Líderes del G20, que la declaración adoptada demuestra el valor del bloque como foro capaz de facilitar la acción conjunta en asuntos de preocupación común.

«La declaración de los líderes de la cumbre del G20 de Sudáfrica es más que palabras. Es un compromiso con acciones concretas que mejorarán la vida de las personas en todas las partes del mundo», remarcó Ramaphosa ante el plenario en su discurso de clausura de la cita, celebrada este sábado y domingo en el Centro de Exposiciones Nasrec.

Los líderes adoptaron la declaración al inicio de la jornada del sábado, en un cambio de agenda de última hora -el documento suele aprobarse al término de la cita-, pese al rechazo de Argentina por «discrepancias» con el texto, y las presiones de la Casa Blanca a Sudáfrica para que no aprobara una declaración de líderes en ausencia de una delegación estadounidense. EFE

