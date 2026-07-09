Ramaphosa se reunirá mañana en Francia con Macron y copresidirá una reunión de la Unesco

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Nairobi, 9 jul (EFE).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, se reunirá este viernes con su homólogo francés, Emmanuel Macron, y copresidirá una reunión de alto nivel de la Unesco en el marco de una visita oficial a Francia que se desarrollará del 10 al 12 de julio, informó este jueves la Presidencia sudafricana.

Ramaphosa mantendrá este viernes conversaciones bilaterales con Macron y asistirá a una cena ofrecida por el mandatario francés, además de participar en reuniones entre altos cargos de ambos gobiernos en París.

El presidente sudafricano también copresidirá ese día en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) una reunión de líderes del Comité Directivo de Alto Nivel sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), principal mecanismo mundial de coordinación de la ONU para garantizar una educación inclusiva y de calidad.

La reunión abordará el fortalecimiento de los sistemas educativos, la profesión docente, el aprendizaje básico y permanente, la transformación digital inclusiva y la financiación sostenible de la educación.

Tras ese compromiso, Ramaphosa participará en la Cumbre Transformar la Educación +4 (TES+4, en inglés), convocada por la Unesco y Naciones Unidas para acelerar el cumplimiento del ODS 4 antes de 2030.

El sábado, el presidente sudafricano mantendrá encuentros con empresarios franceses.

La Presidencia sudafricana destacó que las relaciones entre Sudáfrica y Francia son «amplias y productivas» y abarcan sectores como energía, ciencia y tecnología, defensa, comercio, inversión, cultura, turismo, educación superior y salud.

El domingo, Ramaphosa viajará a Longueval (norte) para asistir a la conmemoración del 110 aniversario de la Batalla de Delville Wood, en la que participaron fuerzas sudafricanas contra el Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial (1914-1918).

La ceremonia, que tendrá lugar en el Monumento Nacional Sudafricano de Delville Wood, incluirá una ofrenda floral en recuerdo de los soldados fallecidos y la inauguración de una placa de la Unesco que reconoce la importancia histórica del lugar.

La visita se produce después de la polémica surgida el pasado marzo, cuando la Presidencia sudafricana afirmó que Francia había retirado a Ramaphosa una invitación para asistir a la cumbre de líderes del Grupo de los Siete (G7) de este mes de junio en la ciudad de Évian por presiones de Estados Unidos, extremo que negó París.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, aseguró entonces que Francia no cedió a ninguna presión y calificó a Sudáfrica como un «socio esencial» en los grandes desafíos globales. EFE

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