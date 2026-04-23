Ramaphosa suspende al jefe de la Policía de Sudáfrica por un caso de presunta corrupción

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Nairobi, 23 abr (EFE).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Rampahosa, suspendió este jueves al comisionado de la Policía del país, general Fannie Masemola, por su implicación en un caso de supuesta corrupción.

«En vista de la gravedad de estos cargos y del papel fundamental que desempeña el comisionado nacional de Policía en la lucha contra el crimen, he acordado con el general Masemola su suspensión preventiva hasta la conclusión del caso», anunció Ramaphosa en mensaje dirigido a la nación en los Union Buildings, sede del Gobierno en la capital, Pretoria.

Acompañado por el ministro interino de Policía, Firoz Cachalia, el presidente subrayó que la medida entrará en vigor con efecto inmediato y pretende «garantizar la estabilidad y la continuidad en la Policía sudafricana».

Ramaphosa nombró a la teniente general Puleng Dimpane, quien también le acompañó durante la alocución, como comisionada interina de la Policía, en la que se desempeñaba hasta ahora como directora financiera del cuerpo.

El jefe de Estado aseveró que la implicación de Masemola en una caso de presunta corrupción constituye «una gran preocupación para todos los sudafricanos» e hizo hincapié en la necesidad de «reconstruir» el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS, en inglés).

Masemola defendió este martes su inocencia ante un tribunal por un caso de presunta corrupción en la licitación de un contrato sanitario, y por el que fue detenido el pasado 24 de marzo junto a otros doce altos cargos policiales.

«No he cometido ningún acto de corrupción», declaró Masemola ante el Juzgado de Primera Instancia de Pretoria.

El caso fue pospuesto hasta el 13 de mayo, cuando se espera que vuelva a comparecer junto al resto de acusados, que son 16, incluidos 13 policías y tres empresarios.

Entre ellos figura el empresario Vusimusi ‘Cat’ Matlala, sospechoso de tener vínculos con el crimen organizado y bajo custodia desde mayo de 2025.

Masemola está acusado de cuatro cargos relacionados con la adjudicación en 2024 de un contrato de salud de 360 ​​millones de rands (unos 18,7 millones de euros) a la empresa Medicare 24, del propio Matlala.

Los trece policías y los tres empresarios implicados afrontan cargos de fraude, lavado de dinero e incumplimiento de las leyes financieras del país, y todos están en libertad bajo fianza.

La licitación se adjudicó para proporcionar servicios de salud a los agentes de la Policía, aunque después surgieron dudas por presuntas irregularidades, así como por posibles vínculos entre la compañía y los funcionarios implicados en el proceso, por lo que fue cancelada en 2025.

Entre los detenidos se encuentran al menos un general, cuatro brigadieres, un capitán, dos coroneles y un policía jubilado, y casi todos eran miembros del comité de evaluación de ofertas que gestionó esta licitación.

El pasado año, Ramaphosa suspendió a su ministro de Policía, Senzo Mchunu, y anunció la creación de una comisión judicial para investigar las acusaciones hechas contra él por un alto mando policial sobre sus presuntos vínculos con bandas criminales. EFE

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