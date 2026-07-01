Ramaphosa viajará mañana a RDC para mostrar el apoyo de la Unión Africana frente al ébola

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Nairobi, 1 jul (EFE).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, viajará este jueves a Kinsasa para expresar el respaldo de la Unión Africana (UA) a la República Democrática del Congo (RDC) ante el brote de ébola que afecta al este del país, informó este miércoles la Presidencia sudafricana.

Ramaphosa acudirá a la capital congoleña en su calidad de enviado de la Unión Africana para la Preparación, Prevención y Respuesta ante Pandemias, cargo desde el que lidera la respuesta política continental frente a emergencias sanitarias.

Durante la visita, el mandatario se reunirá con el presidente congoleño, Félix Tshisekedi, para demostrar el «apoyo colectivo» de la Unión Africana al Gobierno y al pueblo de la RDC en respuesta al brote, precisó la Presidencia sudafricana en un comunicado.

La misión buscar reforzar la coordinación entre los países africanos para contener el brote, fortalecer la preparación transfronteriza y «movilizar nuevos compromisos políticos, técnicos y financieros para combatir la epidemia», según la nota oficial.

También pretende respaldar «el fortalecimiento de los sistemas de salud pública y mejorar la capacidad de respuesta ante futuras emergencias sanitarias».

La oficina de Ramaphosa recordó que el fondo africano para epidemias ha recibido promesas de financiación superiores a los 100 millones de dólares (unos 87,7 millones de euros) de Estados miembros de la UA contra el ébola, mientras los compromisos internacionales superan los 910 millones de dólares (casi 799 millones de euros).

Sudáfrica ha prometido 13,5 millones de dólares (cerca de 12 millones de euros) para apoyar la respuesta contra el brote.

Ramaphosa viajará acompañado por la viceministra sudafricana de Relaciones Internacionales y Cooperación, Thandi Moraka.

El brote de ébola fue declarado el pasado 15 de mayo en la provincia oriental congoleña de Ituri, desde donde se expandió a las provincias cercanas de Kivu del Borte y Kivu del Sur.

Según el último balance oficial, la epidemia ha causado 399 muertos y 1.333 casos confirmados, además de propagarse a la vecina Uganda, donde se han registrado 20 contagios, incluidos dos fallecidos.

La epidemia corresponde a la cepa de Bundibugyo, para la que no existe vacuna autorizada ni tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera alto el riesgo de expansión en África subsahariana y bajo a escala mundial. EFE

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