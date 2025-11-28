Ramos le da la victoria al América de Cali, que revive en los cuadrangulares semifinales

2 minutos

Bogotá, 27 nov (EFE).- América de Cali, con el sello del artillero Adrián Ramos, derrotó este jueves al Deportivo Independiente Medellín (DIM) por 2-1, con lo que reavivó sus posibilidades de avanzar a la final de la liga colombiana.

Ramos fue el héroe de la noche en el estadio Pascual Guerrero de Cali al convertir, a los 84 minutos, el tanto que le dio los tres puntos al local y que lo mantiene con la esperanza de disputar el título.

La senda ganadora la abrió Tilman Palacios, pero Brayan León logró emparejar para el DIM que, maltrecho, quedó último en el Grupo A comandado por Atlético Nacional con cinco puntos, los mismos del Junior, al que le ganó la posición por mayor diferencia de goles (+1).

Ahora América de Cali llegó a cuatro unidades, mientras que el Medellín, el mejor equipo del año, se queda con solo un entero y lejos de pelear la final.

En este mismo grupo, Atlético Nacional no pudo hacer valer su localía y empató 1-1 con Junior, resultado que dejó satisfecho al entrenador uruguayo Alfredo Arias, al servicio del Tiburón.

En la cuarta jornada, Junior será el anfitrión de Atlético Nacional el domingo. Un día después jugará el DIM ante América de Cali.

En el Grupo B, Deportes Tolima siguió su línea de buen rendimiento al derrotar en Bogotá a Santa Fe por 1-2, con lo que llegó a siete puntos y consolidó el liderato.

También sufrió un duro revés Atlético Bucaramanga que inesperadamente cayó por 1-2 ante Fortaleza.

Con estos resultados, Deportes Tolima asume solitario el liderato del grupo con siete puntos, seguido del Atlético Bucaramanga con cuatro.

Santa Fe y Fortaleza cierran con tres puntos cada uno y con posibilidades lejanas de pasar a la final.

En la cuarta jornada, Tolima recibirá a Santa Fe el sábado, en tanto que Fortaleza será anfitrión en Bogotá del Atlético Bucaramanga. EFE

