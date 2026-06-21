Rangnick: «El algoritmo probablemente diga que ganará Argentina, pero podemos vencer»

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Arlington (EE.UU), 21 jun (EFE).- El alemán Ralf Rangnick, técnico de la selección austríaca, afirmó que puede que los pronósticos sitúen a Argentina como favorita en el partido de mañana en Dallas (EE.UU.), pero que «todo depende del nivel» que exhiba su conjunto, porque si juegan como equipo pueden «tener éxito».

«Si es por el algoritmo, probablemente diga que no vamos a ganar, de ninguna manera. Tenemos todo en contra, pero podemos ganar. Esto es un deporte de equipo y, si jugamos con valentía y solidez, podemos tener éxito. Argentina tiene un nivel excelso, pero lo importante es lo que hagamos nosotros», dijo Rangnick, que remarcó: «Todo depende de nuestro nivel».

«Que todos estén seguros que Austria buscará el mejor resultado. Puede ser la victoria o un empate”, dijo en la conferencia de prensa oficial que se celebró en la sala de prensa del estadio AT&T, donde se jugará el partido de la segunda jornada del grupo J.

En cuanto a qué significa enfrentarse a Lionel Messi, el técnico alemán afirmó que «es un jugador extraordinario y sensacional, además de uno de los mejores de la historia». «Es obvio que Argentina es mucho más que él pero es el guía de un grupo de grandes jugadores».

Rangnick no cree que Argentina vaya a tener una posesión de balón muy superior a la de su equipo. «Yo no diría que Argentina se concentre en la posesión de balón, al estilo del Barcelona de Guardiola, que tenía el balón para cansar al rival. Argentina lo tiene para generar rápidamente ocasiones», indicó.

Con la alineación decidida

El técnico aseguró que Alessandro Schopf, que sufrió una fractura de mandíbula ante Jordania, podrá jugar, después de que haya probado con una máscara, una férula que le protege la zona afectada con la que ya se ha entrenado.

Además, admitió que tiene el equipo titular decidido y dio a entender que podría haber cambios en la alineación respecto a la de la primera jornada. «Dije quién iban a ser los titulares en el entrenamiento de la mañana, porque había que ensayar cosas y tuve charlas individuales con los que no juegan. Con los que dan por sentado que van a ser titulares. Ojalá tengamos más oportunidades de que jueguen», indicó. EFE

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