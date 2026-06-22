Rangnick: «Teníamos claro que Messi es el mejor jugador que ha habido»

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Viena, 22 jun (EFE).- El seleccionador de Austria, Ralf Rangnick, ha asegurado este lunes que Lionel Messi es el «mejor jugador que ha habido nunca» y ha mostrado su respeto porque alguien de 39 años marque dos goles en un partido.

«Ya teníamos claro de antemano que Lionel Messi es el mejor jugador que jamás ha existido, y este lunes lo ha vuelto a demostrar de forma impresionante», afirmó Rangnick en rueda de presa tras el partido en el que Argentina derrotó con dos goles de su capitán al combinado austríaco.

Con todo, Rangnick indicó que al segundo gol de Messi, casi al final del partido, contribuyó también la falta de acierto de los jugadores austríacos para despejar el balón en dos ocasiones.

El técnico austríaco criticó que el VAR no reclamara al árbitro que revisara la acción en la que el austríaco Xaver Schlager cayó al suelo justo antes de la jugada que acabó en el primer gol de Argentina.

Preguntado sobre que pese a mantener a Messi bajo control durante parte del encuentro, el capitán argentino lograra marcar dos goles, Rangnick contestó: «por eso es Messi».

«No necesita tantas situaciones para acabar decidiendo un partido», dijo sobre la calidad del capitán argentino. EFE

as/apa