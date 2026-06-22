Rangnick: “Messi está a otro nivel, es el mejor”

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Arlington (EE.UU.), 22 jun (EFE).- Ralf Rangnick, seleccionador de Austria, destacó este lunes, tras la derrota por 2-0 con Argentina en la segunda jornada del Mundial 2026, que Lionel Messi “está a otro nivel y es el mejor”, apuntó su satisfacción por el rendimiento del equipo y consideró que el marcador podría haber sido de 1-0 o incluso 1-1.

“Cuando hay alguien que tiene 39 años y anota dos goles en este partido y cinco goles en general al inicio de un Mundial marca la diferencia. Sabíamos que Messi está a otro nivel. Nos ha mostrado hoy que no es uno de los mejores, sino que es el mejor. En el segundo gol también fallamos nosotros. Es nuestra culpa”, valoró en rueda de prensa.

“En el primer gol, desearía que el cuarto árbitro le hubiera pedido al colegiado hacer lo que hizo antes en el penalti y haberle pedido que fuera al VAR. Hubo una falta sobre Schlager”, añadió el técnico, que remarcó que Messi “no necesita muchas situaciones para poder ser decisivo”, a pesar de haberlo marcado bien durante el encuentro.

El entrenador contestó con un “claro” cuando fue preguntado si ve a Argentina en las instancias finales de la competición, al tiempo que eludió pronunciarse sobre un posible duelo con España en los dieciseisavos de final.

“No voy a responder a esta pregunta, porque primero tenemos que clasificarnos para la siguiente ronda del Mundial. No importa a quién nos vamos a enfrentar. Tenemos que asegurarnos la victoria en la última jornada (ante Argelia). Necesitamos un empate o incluso un triunfo para clasificarnos”, abundó el preparador de Austria, cuyo equipo suma tres puntos en dos jornadas, tres menos que Argentina, que es el líder provisional del grupo J.

Rangnick remarcó que está “satisfecho con el rendimiento” de su equipo ante Argentina.

“Parece que la mayor parte del partido jugamos exactamente cómo habíamos planeado. Fuimos valientes, con mucho coraje con y sin balón y tuvimos la posesión del balón más de lo que hubieran pensado otras personas. Lamentablemente no conseguimos parar algunos de sus contraataques”, expuso.

“En el segundo tiempo hicimos mejor trabajo, excepto los últimos cinco minutos. El resultado pudo haber sido 1-0… o 1-1 si llegamos a marcar nuestras ocasiones”, apuntó. EFE

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