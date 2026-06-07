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Raphinha: «el resultado nos da confianza para el Mundial»

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Redacción Deportes, 6 jun (EFE).- Raphinha afirmó este sábado que el resultado en el amistoso ante Egipto, una victoria por 2-1, da confianza a la selección brasileña de cara a su debut en el Mundial 2026.

«El resultado nos da confianza. Vamos a intentar mejorar más para llegar al Mundial si no perfecto, lo más cerca de la perfección», dijo Raphinha a la televisión Ge tras el partido.

El atacante, que dio una asistencia a Endrick en el segundo gol del partido, pidió confianza a los aficionados y les prometió que los jugadores brasileños van a «dar lo mejor» de sí para buscar el sexto título mundial.

Brasil derrotó a Egipto por 2-1 en Cleveland (EE.UU.) con goles de Bruno Guimarães y Endrick, a una semana del debut de la Canarinha contra Marruecos. EFE

mp/hbr

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