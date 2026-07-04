Raphinha no está al 100 %, pero estará en el banquillo, anuncia Ancelotti

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East Rutherford (EE.UU.), 4 jul (EFE).- Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, afirmó este sábado que Raphinha, recién recuperado de una lesión muscular, aún no está al ciento por ciento, pero podrá sentarse en el banquillo el domingo en el partido de octavos de final del Mundial 2026 contra Noruega.

«Raphinha está progresando muy bien. Todavía no está al ciento por ciento, pero está disponible para estar en el banquillo de cara a poder jugar algunos minutos o ser útil en algunos momentos», dijo el técnico en la rueda de prensa previa al partido con los noruegos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

‘Carletto’ informó que el extremo del Barcelona, de baja desde el pasado 19 de junio, cuando recayó de una lesión en la región posterior del muslo derecho durante el partido de la fase de grupos frente a Haití, se ha recuperado «muy bien y muy rápido».

«Estamos muy felices por esto porque Raphinha es un jugador muy muy importante para el equipo», enfatizó.

En la misma línea, el centrocampista Bruno Guimarães desveló en rueda de prensa minutos antes que el camisa 11 quiere jugar ya.

«Está listo y se ha entrenado… Vamos a ver lo que el profesor (por Ancelotti) va a decidir», indicó el capitán del Newcastle inglés.

El exjugador del Leeds United, fijo en el once del italiano, volvió a entrenarse con sus compañeros de la ‘Seleção’ el viernes y durante la sesión de este sábado, con un nuevo peinado, repitió sin aparentes problemas.

Fuentes de la selección brasileña indicaron a EFE que Raphinha no debe forzar ante Noruega, salvo que sea extremadamente necesario.

De esta forma, el delantero del Barça solo reaparecería en unos eventuales cuartos de final frente a Inglaterra o México. EFE

cms/hbr