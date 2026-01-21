Rasmussen reitera a Trump: «EEUU no va a hacerse con Groenlandia, es una línea roja»

2 minutos

Copenhague, 21 ene (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, reiteró de nuevo este miércoles al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que su país no se va a anexionar Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca.

«No va a ocurrir; Estados Unidos no se va a hacer con Groenlandia. Es una línea roja», dijo a la televisión pública danesa Rasmussen, quien añadió que Dinamarca no puede satisfacer ese «sueño» de Trump.

Horas antes, en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), Trump había sido confrontado con unas declaraciones anteriores similares de Rasmussen, a las que respondió: «Si quiere decírmelo, que me lo diga a la cara».

«Se lo digo con mucho gusto a la cara. Ya le he dicho otras cosas a la cara. Pero creo que es importante que superemos todo eso de que nosotros decimos una cosa y él dice otra», afirmó.

Rasmussen considera positivo que, en su discurso en Davos, Trump descartara el uso de la fuerza en Groenlandia, una idea «loca» según el ministro danés, y que luego anunciase que no impondrá aranceles a ocho países europeos -entre ellos Dinamarca- que enviaron recientemente soldados a esa isla ártica.

El titular de Exteriores danés no quiso comentar el acuerdo anunciado en redes sociales por Trump con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre Groenlandia, que será «muy bueno para Estados Unidos y todos los países de la OTAN», según el presidente estadounidense.

«Han mantenido una buena reunión que trata sobre lo que también preocupa a Dinamarca, la situación de seguridad en el Ártico. En ese sentido, el día terminó mejor de lo que empezó», dijo Rasmussen en una entrevista con ‘DR’.

Rasmussen señaló, por otro lado, que no cree que una reunión ahora entre Trump y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, sea una buena idea.

«No, decididamente, no creo que lo sea. No saldría nada bueno de ahí», declaró.

Estados Unidos sigue siendo el principal aliado de Dinamarca, sostuvo Rasmussen, quien añadió que ese país es «mucho más que su presidente». EFE

